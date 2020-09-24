اقتصادية دبي تخالف 24 منشأة تجارية وتنبه على 5 أخرى لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - وام

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي يوم أمس، 684 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

تم خلال الجولات مخالفة 24 منشأة تجارية 17 منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات و7 منشآت لعدم الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي.

و شملت المخالفات منشآت عاملة بقطاع التجزئة إلى جانب مجمع استهلاكي و بمجال التجارة العامة و تجارة الإلكترونيات وتجارة الهواتف المتحركة و تجارة الملابس الجاهزة و تجارة العطور و تجارة قطع غيار المكيفات وتجارة الأحذية وتوزعت المنشآت المخالفة على مواقع الممزر، السبخة، نايف و محيصنة 4، إلى جانب عدد من المراكز التجارية.

إلى جانب ذلك قامت فرق التفتيش الميداني بالتنبيه على 5 منشآت أخرى وذلك بسبب عدم وضعها لملصقات التباعد الجسدي في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 655 منشأة.

و أهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات وشرائح المجتمع الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة والتي أسهمت بدوراه في العودة التدريجية لممارسة الأنشطة التجارية وصولا إلى فتح جميع القطاعات و إعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكلها الطبيعي.. مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت " اقتصادية دبي " مختلف فئات الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل و غوغل و هواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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