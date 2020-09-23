الأسواق المحلية ترتفع في التداولات المبكرة صباح اليوم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

ارتفعت أسواق المال المحلية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع بعض الأسهم القيادية وقطاع التأمين في سوق دبي المالي، كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم من قطاع البنوك.

و ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.90% إلى 2284 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.39% إلى مستوى 4515 نقطة.

وكان الأفضل اداء في سوق دبي المالي سهم دار التكافل وارتفع بحدود 6٪، وفي سوق أبوظبي سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 2٪.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news