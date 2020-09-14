حكومة الإمارات تطبّق «مؤشر نضج البيانات الحكومية»

المصدر: دبي - وام

اعتمدت حكومة دولة الإمارات تطبيق «مؤشر نضج البيانات الحكومية» معياراً لقياس جودة البيانات الإحصائية في الهيئات والجهات الحكومية الاتحادية، بهدف تعزيز جودة البيانات الحكومية، واستدامة تبادلها بين منتجي البيانات والجهات الإحصائية الوطنية في الدولة، وحوكمتها، وفي إطار التحديث الدوري لمنظومة مؤشرات الممكنات الحكومية التي يتم قياسها على مستوى الجهات الاتحادية.

ويتكون المؤشر، الذي تم تطبيقه اعتباراً من العام الجاري، من محاور رئيسة ومعايير أساسية وفرعية تمثل الدعائم الأساسية لإدارة البيانات في الجهات الحكومية.

وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، أن اعتماد مؤشر نضج البيانات الحكومية، يمثل قيمة مضافة للجهود التي تبذلها الهيئة لضمان توفير البيانات الحكومية بصورة تتفق مع المعايير الموحدة، والمنهجيات، ومعايير الجودة المعتمدة عالمياً لصناع القرار لأغراض التخطيط، وتطوير السياسات، وتحسين التشريعات، بما يسهم في تلبية مؤشرات الأجندة الوطنية، ومؤشرات تقارير التنافسية العالمية، ما يعزز مكانة دولة الإمارات على خريطة التنافسية العالمية.

وقال لوتاه إنه تم تطوير المؤشر من قبل فريق من الكفاءات الوطنية الشابة والخبرات العالمية العاملة تحت مظلة الهيئة، لافتاً إلى أن المؤشر يهدف إلى قياس قدرة الجهات الحكومية الاتحادية في إدارة وإتاحة بيانات ذات جودة عالية، ضمن معايير دقيقة وبمقاييس عالمية، إضافة إلى قياس مستوى نضج البيانات الحكومية، وفقاً لمعيار الإطار التنظيمي والتشغيلي للجهة، في مجال إتاحة وإدارة البيانات ومعيار ضمان جودتها.

من جهته، قال المدير التنفيذي للأداء الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، خالد الهرمودي، إن توفير بيانات ذات جودة عالية يساعد الجهات الحكومية على تعزيز كفاءة العمل، وتحسين مستوى الأداء، ويمكّن الحكومة من دعم قراراتها بناء على بيانات ونتائج متكاملة ضمن منظومة مؤشرات الممكنات الحكومية التي يتم متابعة أدائها على مستوى الجهات الاتحادية.

معايير وأوزان المؤشر

أكد المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، محمد حسن، أنه تم تصميم مؤشر نضج البيانات الحكومية وفقاً لأعلى المعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، مشيراً إلى أن المؤشر يتكون من ثلاثة محاور رئيسة، وستة معايير أساسية، و11 معياراً فرعياً.

وأوضح أنه تم وضع أوزان حسب أهمية المحور، إذ يتم احتساب 25% للإطار التنظيمي والتشغيلي، و30% لضمان جودة البيانات، و45% لمدى تدفق البيانات وإتاحتها، لافتاً إلى أن أوزان المعايير قابلة للتعديل وفقاً لنتائج التقييم في السنة الأولى.

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