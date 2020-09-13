«المعلومات الائتمانية» تؤكد حق المتعاملين في تصحيح بيانات التقرير الائتماني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن من حق المتعاملين تصحيح أي بيانات خطأ ترد في تقريرهم الائتماني من خلال التواصل معها مباشرة، عبر تقديم طلب لمركز خدمة المتعاملين، ومن ثم تتم المتابعة مع الجهة المزودة للخدمة سواء بنوك أو شركات اتصالات أو مياه وكهرباء أو أي جهة ذات صلة.

وأوضحت أنه يمكن للمتعامل التواصل مع مركز اتصال الشركة على الرقم: (287328-800) لتسجيل طلب التصحيح.

وأضافت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أنها وفرت لجميع المتعاملين من داخل الدولة وخارجها، إمكانية الاطلاع على التقرير والتقييم الائتماني بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للشركة: (ww.aecb.gov.ae) أو تطبيق (AECB)

وكشفت الشركة لـ«الإمارات اليوم»، أنها تعتزم إتاحة المجال للمتعاملين لتقديم تصحيح أي بيانات خطأ ترد في تقريرهم الائتماني عبر تقديم طلب مباشرة إلى موقعها الإلكتروني تسهيلاً على المتعاملين، مشيرة إلى أنه تجرى حالياً الاستعدادات النهائية لإطلاق الخدمة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفقاً للشركة، فإن المتعامل مسؤول عن التأكد من صحة المعلومات الشخصية الخاصة به (بطاقة الهوية الإماراتية، رقم جواز السفر، الراتب السنوي) وأنها محدثة مع المؤسسة المالية التي يتعامل معها، فضلاً عن التحقق من صحة المعلومات الواردة في التقرير الائتماني.

الشركة تعتزم إتاحة تقديم طلب تصحيح البيانات عبر موقعها الإلكتروني.

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