أهمية التخطيط المالي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يساعد التخطيط المالي الأفراد على إدارة أموالهم بفاعلية، وتحسين اتخاذ القرارات المالية، كما يساعد أيضاً على التحكم بالشؤون المالية، وتجنّب القرارات، غير السليمة، مثل الإفراط في الاقتراض، أو الاعتماد على الآخرين لتدبير النفقات. كما أنه بالتخطيط المالي تضمن توافر المبلغ المالي المناسب في الوقت المناسب في المستقبل، لتحقيق أهدافك المالية المحددة، وذلك وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، التي أشارت إلى أن أول خطوة في عملية التخطيط المالي هي تقييم وتحليل وضعك المالي الحالي، من خلال تحديد مواردك المالية، مثل راتبك الشهري، ومداخيلك الأخرى التي تتحصل عليها، وأيضاً تحديد مصروفاتك والتزاماتك المالية، مثل الفواتير والأقساط ونفقات المعيشة المتكررة.

وذكرت المؤسسة أن تحليل معلوماتك المالية التي تتضمن مصادر دخلك، وأسلوب إنفاقك، والتزاماتك المالية، ومدخراتك واستثماراتك، يساعدك في ترتيب شؤونك المالية، ومعرفة نمط إنفاقك وطريقة استهلاكك، وبالتالي معرفة ملائمة ذلك مع أهدافك المالية المستقبلية التي ترغب في تحقيقها.

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