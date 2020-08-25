«مالية دبي» تؤتمت «التخطيط المالي الذكي» للجهات الملحقة بالموازنة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي أنها طبّقت برنامج التخطيط المالي الذكي، على الجهات الملحقة بالموازنة الحكومية، والبالغ عددها 54 جهة.

وأفادت الدائرة، في بيان أمس، بأنها انتهت من تطبيق أتمتة النظام في ثلاثة أشهر، نُفّذت خلالها سبع ورش تعريفية، و30 ورشة تدريبية، شارك فيها أكثر من 120 موظفاً، من مختلف الجهات المعنية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، عارف عبدالرحمن أهلي، أهمية التحول إلى أتمتة عمليات دورة الموازنة للجهات الملحقة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يلبي متطلبات التحوّل الرقمي في إمارة دبي، واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

وقال إن من شأن هذه الخطوة تسريع العمليات، ورفع دقة البيانات والمخرَجات، وتوفير الوقت والجهد على الموظفين، علاوة على توفير استهلاك الأوراق. وأضاف أهلي: «تنطوي أتمتة عمليات دورة الموازنة للجهات الملحقة في حكومة دبي على زيادة الكفاءة في إدارة المال العام، عبر إتاحة منصة واحدة للعمليات تتسم بالشفافية والسهولة، وتتيح للمعنيين الوصول إلى البيانات بدقة وسرعة».

ونجحت الدائرة، مُمثّلة بإدارة الموازنة الملحقة وإدارة تطوير الأنظمة، في تنفيذ المشروع الذي شهد إنجاز 75% من الأعمال المتعلقة بتطبيق التخطيط المالي الذكي على الجهات الملحَقة، خلال فترة العمل عن بُعْد، كما نجحت في الانتهاء من أعمال التدريب لجميع الجهات، من خلال 30 ورشة تدريبية، باستخدام تقنيات التدريب عن بُعْد.

يذكر أن الجهات الملحقة بموازنة حكومة دبي، هي الكيانات المؤسسية التي تتلقى دعماً سنوياً من الحكومة، وفق موازنة خاصة بها تسمى الموازنة الملحقة التي تعدها دائرة المالية، وتُلحقها بالموازنة العامة، وذلك بقرار من اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.

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