«جمارك دبي» تُطلق مشروعاً ذكياً لكشف المواد الممنوعة عبر المنافذ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة جمارك دبي، مشروع «سياج»، وهو مبادرة مبتكرة وذكية لمراقبة المنافذ الجمركية في إمارة دبي، وتعتمد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والأجهزة المتطورة، لكشف المواد الممنوعة والمتفجرات، والطائرات بدون طيار، كما تعتمد على العنصر البشري، إضافة إلى وحدة الكلاب الجمركية k9 المساندة في عمليات الاستهداف الميدانية، والتفتيش، ضمن الحرم الجمركي.

وأفادت الدائرة، في بيان أمس، بأن المبادرة تهدف إلى تعزيز الاجراءات الأمنية لإمارة دبي، ودولة الإمارات عموماً، ودعم استقرار وحماية المجتمع من المخاطر الأمنية والصحية، من خلال الرقابة على حركة السلع والبضائع، وكشف وتتبّع المهربين، إضافة إلى تسهيل العمليات التجارية، ودعم سلسلة الإمداد العالمية، بما يرسخ موقع إمارة دبي في التجارة المشروعة.

منظومة متكاملة

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن تطوير منظومة متكاملة ذكية لمراقبة الحدود وتسهيل التجارة المشروعة، يأتي انطلاقاً من دورنا في ترسيخ موقع دبي عاصمة المال والأعمال وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيراً إلى أن هذا المشروع المتكامل سيعزز الارتقاء بالأعمال الجمركية من خلال التعاون بين سلطة الجمارك والموانئ والجهات ذات الصلة.

وأضاف: «نتطلّع إلى أن تؤدي مبادرة (سياج) الدور المنوط بها في تحقيق رؤية الإمارات وخطة دبي 2021، وكذلك مستهدفات الأجندة الوطنية للـ50 عاماً المقبلة، بجعل دولة الإمارات، التي تتعامل تجارياً مع أكثر من 200 دولة، دولة رائدة عالمياً في المجالات كافة لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار للأجيال المقبلة».

تتبّع ومراقبة

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، إن مبادرة «سياج» تنطلق في إطار دعم المنظومة الأمنية في دبي ودولة الإمارات، بالقضاء على عمليات تهريب المواد الممنوعة الصادرة والواردة عبر منافذ دبي، وكشف الجرائم بناءً على عمليات البحث والتتبع والمراقبة وتحليل المعلومات، ومن ثم تتم عملية استهداف الشركات والسفن المشتبه بها، لاسيما السفن الخشبية.

وأضاف أن فكرة المبادرة انبثقت من كيفية وضع سياج أمني للمنافذ الجمركية بطريقة ذكية ومتطورة تواكب الشكل الجمالي والمناسب لمنطقة الخور.

وأوضح أن مبادرة «سياج» المبتكرة تستند في تأدية مهامها إلى وحدات مترابطة، مثل وحدة الأنظمة التكنولوجية المتطورة، ووحدة العنصر البشري المدرب على أعلى المستويات، وقاعدة بيانات مركزية يتم تغذيتها بصفة دورية، وأجهزة الفحص والتفتيش، ووضع حد فاصل بين الحرم الجمركي ومنطقة دخول الإمارة من خلال سياج ذكي في منطقة الخور، والمرفأ، وميناء راشد، يتكون من كاميرات عالية الجودة، تغطي الحرم الجمركي للمنافذ، وحساسات، ورادارات للتحكم في عملية حركة البضائع والأشخاص للقيام بعملية التحليل والاشتباه، وزورق مجهز بأنظمة متطورة قادرة على مراقبة وتتبّع السفن قبل دخولها إلى موانئ المنطقة الساحلية كإجراء استباقي للإبلاغ عن أي مخاطر قد تحملها السفينة، وفرق تدخّل ميدانية تتواجد على مدار الساعة، وتنسق مع إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي والشركاء الاستراتيجيين في المجال الأمني في حال وجود عمليات مشتركة بالحرم الجمركي.

تجارة مشروعة

قال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن «جمارك دبي» تؤدي دوراً عالمياً بارزاً في مكافحة المواد الممنوعة والمخدرات، خصوصاً في ظل تطور الأعمال التجارية وسلاسل الإمداد براً وبحراً وجواً.

وكشف أن عدد ضبطيات المخدرات على مستوى دولة الإمارات بلغ 4450 ضبطية جمركية في عام 2019، لافتاً إلى تعاون «جمارك دبي» مع الجهات العالمية ذات الصلة لاستهداف الشحنات المشبوهة والخطرة وتتبّعها قبل وصولها إلى الدولة.

وأكد أن «سياج»، مبادرة طوّرها قطاع التفتيش الجمركي داخلياً، ستعزز هذا الدور، وتسهم في تحقيق رؤية «جمارك دبي» في أن تكون الإدارة الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، إذ يؤدي قطاع التفتيش الجمركي واجبه الوطني في الخطوط الأمامية، كخط الدفاع الأول لحماية المجتمع وتسهيل التجارة.

- مبادرة «سياج» تستند في تأدية مهامها إلى وحدات مترابطة.

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