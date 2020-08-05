"المركزي" و"النقد العربي" يعلنان عن إطلاق عمليات التسوية بالدرهم الإماراتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وصندوق النقد العربي عن توقيع اتفاقية بينهما لإطلاق عمليات التسوية بالدرهم الاماراتي في منصة "بنى" للمدفوعات العربية، وذلك بعد استكمال عملية الربط التقني.

ويأتي هذا الإعلان تتويجاً للجهود التي بذلها كل من فريق مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي وفريق عمل منصة "بنى"، لربط الأنظمة واجراء الاختبارات واستكمال الإجراءات خلال الشهور الماضية لتضمين الدرهم الاماراتي كأول عملة تسوية في المنصة.

ويُمكّن إطلاق عمليات التسوية بالدرهم الإماراتي، البنوك العاملة في الدول العربية والمشاركة في منصة "بنى" من تسريع مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود التي تتم بالدرهم وتخفيض كلفتها. ويستحوذ الدرهم الاماراتي على نسبة كبيرة من المدفوعات العربية، نظراً لكونه أكبر عملة عربية يتم تداولها عبر الحدود في العالم العربي، إذ تتجاوز حصة المعاملات بالدرهم أكثر من 13% من اجمالي المعاملات المالية العربية البينية (لا يشمل ذلك تحويلات الأفراد عبر شركات الصرافة).

تجدر الإشارة إلى أن منصة "بنى" تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوافر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية، بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بكلفة مناسبة وفاعلية عالية. تقدم منصة "بنى" إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تسهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية، ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.

يذكر أن المنصة متاحة لكل البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

وفي هذا الإطار، أعرب المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عن سروره بإطلاق عمليات التسوية بالدرهم الإماراتي، وتقديره وامتنانه لمحافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي على دعمه المتواصل لمنصة "بنى" للمدفوعات العربية وعلى تعاون زملائه في المصرف في استكمال إجراءات تضمين الدرهم الاماراتي كأول عملة في منصة "بنى" للمدفوعات، وتشجيع مشاركة البنوك التجارية فيها. كما جدد تطلعه الى إطلاق عمليات التسوية للعملات العربية الأخرى التي تم الإعلان عن تضمينها في المنصة.

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