ارتفاع مؤشر الثقة بالقطاع المصرفي بالدولة إلى 76 %

المصدر: أمل المنشاوي-أبوظبي

كشفت نتائج استبيان مؤشر الثقة للعام 2019 الصادر عن اتحاد مصارف الإمارات اليوم ، عن ارتفاع ثقة العملاء بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أعرب 76% من المشاركين عن ثقتهم العالية بالقطاع المصرفي، مقارنة مع 74% في العام 2018.

وكشفت النسخة الخامسة من مؤشر الثقة لعام 2019 التي تم إعدادها بالتعاون مع "مجموعة آر إف آي" المتخصصة بالبيانات وأبحاث السوق، أن المصارف التقليدية هي موضع ثقة أكبر لدى العملاء لإيداع وحفظ أموالهم مقارنة بغيرها من المؤسسات المزودة للخدمات المصرفية.

وحصلت المصارف التقليدية على 7.2 درجة على مقياس من 1 - 10 فيما يتعلق بقدرتها على حفظ أموال العملاء بشكل آمن، تلتها خطط وبرامج البطاقات المصرفية التي حصلت على 6.6 درجة، ثم البنوك الرقمية والتقنيات المالية التي حصلت على 5.2 درجة.

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