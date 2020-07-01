«دبي المالي العالمي» يبدأ العمل بقانون حماية البيانات الجديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن بدء العمل بقانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020، اعتباراً من أول يوليو الجاري.

وأشار المركز، في بيان أمس، إلى أن القانون الجديد يأتي ليحل مكان قانون حماية البيانات الصادر عن «دبي المالي العالمي» رقم (1) لسنة 2007، والذي يعد واحداً من أكثر القوانين تطوراً على مستوى المنطقة.

وأوضح أنه على الرغم من أن قانون حماية البيانات سيبدأ العمل به اعتباراً من أول يوليو 2020، فإن الشركات التي تدير عملياتها في المركز المالي، والتي ينطبق عليها القانون، ستحظى بمهلة مدتها ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، حتى الأول من أكتوبر 2020، لتتمكن من تطبيق بنود القانون.

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