اقتصادية دبي: إصدار 41.2 ألف عقد تأسيس إلكتروني وملحق تعديل

المصدر: دبي- الإمارات اليوم



تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الخاص بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 41 ألفا و252 عقد تأسيس إلكتروني وملحق تعديل منذ شهر يناير 2019 وحتى نهاية شهر مايو 2020، أي ما نسبته 85% عقد تأسيس إلكتروني و42% ملحق تعديل.

وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً خلال الفترة من يناير 2019 وحتى شهر نهاية شهر مايو 2020 على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 90%، تلتها السياحية ثم التجارية وأخيراً الصناعية. وتؤكد الأرقام استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الشركات الراغبة في النمو المستدام، وتوسيع أعمالها في مختلف القطاعات الحيوية بدبي.

إلى ذلك، أظهر التقرير أنه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، تم إصدار 9282 عقد تأسيس إلكتروني وملحق تعديل، أي ما نسبته 89% من عقود التأسيس للرخص التجارية الصادرة إلكترونياً تمت من خلال اقتصادية دبي، في حين وصلت نسبة ملاحق تعديل عقود التأسيس إلى 58% وذلك من إجمالي الرخص التي تتطلب عقد تأسيس.

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