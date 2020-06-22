طيران الإمارات جاهزة لخدمة المسافرين واستقبال السياح في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحبت طيران الإمارات ببروتوكولات السفر الجوي الجديدة التي ستفتح السفر الدولي أمام مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين والسياح، وتشرع أبواب دبي أمام رجال الأعمال والسياح اعتباراً من 7 يوليو المقبل، مع اتخاذ تدابير دقيقة لضمان صحة وسلامة المسافرين والمجتمعات.

وتم الإعلان عن هذه البروتوكولات للسفر عبر مطارات دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي التنفيذي، واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يطيب لي أن أتوجه بجزيل الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد على أحدث التوجيهات بفتح باب السفر من وإلى دبي، التي تجسد رؤيتهما الحكيمة وقيادتهما الرائدة في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال. هذا تأكيد قوي على استعداد دبي لإعادة حركة الطيران والأنشطة الاقتصادية إلى سابق عهدها بعد الإعداد والتخطيط والمراجعة الشاملة. ونحن ثقة تامة من أن الإجراءات التي تم اعتمادها في الأجواء وعلى الأرض، وفي جميع أنحاء مدينتنا، توفر نظاماً فعالاً للحد من مخاطر انتشار العدوى، والتعامل بفعالية مع أي تطورات محتملة. نعتقد أن مدناً حول العالم تجري مراجعات مستمرة سينجم عنها تحديث متطلبات دخول الحدود للمسافرين الدوليين".

وأضاف سموه بقوله: "واصلت طيران الإمارات خلال الأسابيع الماضية توسيع شبكة خطوطها بتوفير خدمات ركاب حيث أتاحت للعملاء السفر عبر دبي، وفي ذات الوقت خدمة الطلب العالمي على حركة الشحن الجوي. نحن نواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف ذات الصلة والمنظمات الدولية لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان لأطقمنا وعملائنا ومجتمعاتنا. وتربط طيران الإمارات حالياً دبي مع 40 مدينة، وقد أصبح أمامنا بفضل التوجيهات الجديدة فرص لتوسيع شبكة خطوطنا وإتاحة وجهات أخرى سيعلن عنها في الأيام المقبلة ورحلات ترانزيت عبر دبي. نحن الآن على استعداد تام، ونتطلع لخدمة عملائنا والترحيب بهم ومعاودة ربط العديد من المدن ثانيةً عبر دبي".

واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد تصريحاته بالقول: "ستكون الأسابيع القليلة المقبلة اختباراً كبيراً لصناعة الطيران عامةً من نواح عدة. لقد شهدت طيران الإمارات اتجاهاً إيجابياً لنمو حركة السفر عبر الشبكة على مدار الأسابيع الماضية، ونحن على استعداد تام لخدمة عملائنا".

وقد أطلقت طيران الإمارات اليوم إعلاناً ترويجياً لتعميم قيام دبي بفتح أبوابها واستعدادها للترحيب بالمسافرين الدوليين. يمكن مشاهدته هنا.

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الإجراءات والخدمات المتوفرة على كل رحلة من خلال الموقع www.emirates.com/yoursafety

قيود السفر

تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها، www.emirates.com/wherewefly. وينبغي على زوار دبي حيازة بوليصة تأمين صحي دولية تغطي الأمراض طوال إقامتهم في دبي، بما فيها "كوفيد-19".

مواطنو دولة الإمارات والمقيمون

ينبغي على المقيمين المتواجدين في الخارج الاطلاع على متطلبات دخولهم إلى دبي عبر الموقع www.emirates.com/returntoDubai.

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