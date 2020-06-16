اقتصادية ابوظبي تطلق مبادرة الرقابة والتفتيش عبر الدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مبادرة دوريات راجلة للرقابة والتفتيش على المحلات والمنشات الاقتصادية في إمارة أبوظبي عبر الدراجات الهوائية المدعومة بكافة المستلزمات الخاصة بالمفتشين وذلك في خطوة من شأنها أن تعزز من تسريع عمليات التوعية والرصد وتساهم في الوقت ذاته في تمكين عمل المفتشين.

وأكد وكيل الدائرة راشد عبد الكريم البلوشي حرص اقتصادية ابوظبي على تنفيذ المبادرات الداعمة لدورها الرقابي والاشرافي على قطاع الاعمال في إمارة ابوظبي مشيرا الى أن هذه المبادرة تهدف الى تمكين عمليات التفتيش والرقابة في الأسواق المحلية من خلال تعدد الأدوات والوسائل والتسريع من عمليات التوعية والحد من التجاوزات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها تداعيات جائحة كوفيد 19.

وقال أن وسيلة الدراجات الهوائية تساعد المفتشين على الحركة المستمرة والسرعة في التنقل بين المحلات التجارية والمباني التي تشهد ازدحاما بالإضافة الى ضمان سرعة الاستجابة مع البلاغات الواردة للمفتشين كما أن هذه الوسيلة ستساهم في الدعم لتوجيه المتسوقين بالتباعد الجسدي من أمام المحلات التجارية والحد من تجمهرهم.

وذكر راشد البلوشي أن هذه المبادرة تركز على تكثيف دوريات الرقابة والتفتيش في كافة المناطق المستهدفة للمساهمة في عمليات التوعية ورصد تجاوزات المنشآت التجارية في ممارسة الاعمال والعمل على تنظيم حركة المتسوقين في ظل الاشتراطات والتعليمات الاحترازية والوقائية من عدوى فيروس كوفيد 19 مما يشكل إضافة جديدة الى موارد الرقابة في الدائرةودعم وتسهيل اعمال المفتشين في الميدان.

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