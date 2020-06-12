تحذير من أبرز 4 طرق للاحتيال المالي

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي على موقعها الشبكي من أبرز أربع طرق للاحتيال المالي، محددة إياها كما يلي:

1- قيام مصادر مجهولة تدعي أنها جهات رسمية مثل البنوك أو مؤسسات حكومية كمؤسسة النقد بالاتصال على هاتفك الجوال أو إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني تطلب منك إفشاء بيانات بطاقاتك الائتمانية أو الأرقام السرية لحساباتك المصرفية، بحجة تحديث بياناتك أو فوزك بجائزة أو وجود مشكلة بحسابك المصرفي يستلزم حلها.

2- التعامل مع جهات غير مرخصة وأفراد يعملون بطريقة غير نظامية يعرضون خدمات تتعلق بمنح القروض بشروط وأسعار أفضل، أو سداد القروض والمتعثرات المالية بلا شروط منطقية، إذ قد يقومون بالتسديد عنك مقابل توقيعك على مستندات تلزمك بدفع مبالغ أكبر.

3- تعرُّض بيانات حساباتك البنكية وبطاقاتك الائتمانية للتسريب بسبب عدم وجود برامج حماية في حاسبك الآلي أو الجوال عند استخدام القنوات الإلكترونية للمصارف، أو استخدام مواقع تسوق إلكترونية غير موثوقة عند الشراء.

4- تركيب كاميرات صغيرة أو قارئات على أجهزة الصرف الآلي تُمكن المحتالين من قراءة بيانات البطاقات المصرفية.

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