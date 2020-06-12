إعداد ميزانية واقعية تجنّب الأزمات.. وتمكّن الأسر من ترشيد النفقات

أفادت مؤسستان متخصصتان في الاستشارات المالية، بأن إعداد ميزانية محكمة للأسرة والالتزام بها، تعتبر الخطوة الأهم لتحقيق النجاح والاستقرار في الحياة المالية.

وذكرت مؤسسة «نيرد والت»، أن اعتماد ميزانية للأسرة يزيد من فرص ادخار الأموال بشكل كبير، وفي الوقت نفسه مواجهة العقبات المالية المحتملة، لافتة إلى أنه من خلال تتبع خطوات بسيطة ستتمكن الأسر من إلقاء نظرة دقيقة على جميع النفقات وفئاتها ما يمنحهم القدرة على التحكم بالمصروفات وإعادة توجيهها وفقا للاحتياجات الأكثر ضرورة.

وأوضحت أن النفقات المعتادة تتمثل في كل من: الإيجار، الخدمات، الاتصالات، المواصلات، الرعاية الصحية، التعليم، فضلاً عن بطاقات الائتمان، والبقالة، والهدايا وغيرها، مع إمكانية النظر في الفئات الأخرى للإنفاق بطريقة مدروسة.

وأضافت المؤسسة أن تحقيق التمكين المالي يتمثل في متابعة المصروفات من جهة واعتماد خطة من جهة أخرى، وأثناء دمجها معاً سيكون لدى الأسر ميزانية ناجحة، مشيرة إلى أن الميزانية تساعد على توفير مبالغ لوقت الحاجة دون اللجوء إلى الاقتراض، كما تسهم في استقرار الموارد المالية إلى جانب تعزيز ثقافة الادخار والتوفير وتجنب التعرض للمشكلات المالية في حالات الطوارئ المالية، فهي تساعد على توزيع الدخل بطريقة مناسبة، وتمكن من العيش ضمن حدود الدخل المتاح لتجنب التورط في فخ الديون.

من جهتها، ترى مؤسسة «Credit.org» غير الربحية، المتخصصة في تقديم المشورة المالية، أن الميزانية لها دور أساسي في تحديد القدرة الشرائية للأسر ومنحها رؤية واضحة عن الموارد المالية والانفاق بالطريقة المثلى، معتبرة أن الأهم من ذلك كله أن الميزانية تساعد الأسر على تحقيق أهداف مالية مستقبلاً. وأشارت إلى أنه يمكن البدء بوضع خطة مالية وميزانية بالطريقة التقليدية من خلال استخدام الورقة والقلم فقط، أو الاعتماد على الجداول الحسابية الرقمية «إكسل» التي تتيح للمستخدمين إجراء الحسابات وتوزيع الفئات بسهولة، فضلاً عن العديد من التطبيقات الذكية التي تتيح إدارة الأموال والنفقات، ووضع الأهداف، وتقييم التقدّم الذي يتم إحرازه بنهاية كل فترة.

وذكرت «Credit.org» أن إلقاء نظرة على كشوف بطاقة الخصم وبطاقة الائتمان في الأشهر الماضية أو تتبع الإنفاق لفترة من الزمن، ينبغي أن يبين لدى الأفراد أنماط الإنفاق بشكل سريع نسبياً، مبينة أنه من هنا يمكن أن تقسم النفقات إلى مصروفات ثابتة متكررة يتم دفعها على فترات منتظمة، فضلاً عن النفقات المتغيرة أو المرنة التي تتغير باستمرار مثل الطعام والترفيه وغيرهما، إضافة إلى النظر بأهمية بالغة للأهداف المالية، أي الأموال التي ينبغي تحويلها إلى حساب التوفير لحالات الطوارئ، أو مساهمات التقاعد وما إلى ذلك من خيارات للادخار.

تعديل الخطط المالية

أشارت مؤسسة «Credit.org» إلى أهمية النظر في تعديل الخطط المالية والميزانية بشكل دوري ومستمر حسب المعطيات والمتغيرات التي تطرأ بما في ذلك تصحيح الأخطاء التي تم اكتشافها في المصروفات والعادات الاستهلاكية أو الشرائية.

وأوضحت أنه بصرف النظر عن الدخل والاحتياجات، من الممكن دائماً توفير المال عن طريق خفض النفقات من خلال تحديد الدخل أو الراتب الشهري وأي دخل آخر ربما يتلقاه الفرد، وعبر إنشاء فئات للنفقات الثابتة والمتغيرة ينبغي تخصيص بعض المبالغ لتسديد دفعات أكبر من الديون أو زيادة مخصصات الطوارئ، واعتبارها أولوية قصوى، فالميزانية لها دور كبير في الكشف عن الهدر المالي واتباع عادات مالية سليمة.

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