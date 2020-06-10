الاتحاد للطيران تعلن عن جدول رحلات صيفية يغطي 42 وجهة عالمية

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

تعتزم الاتحاد للطيران، اعتباراً من 1 يوليو، تشغيل عدد من الرحلات المنتظمة تغطي 42 وجهة حول العالم، تشمل أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم: بعد الحصول على موافقات السلطات المعنية، سيضم جدول الرحلات الصيفية المبدئي شبكة وجهات أكبر مع زيادة في عدد الرحلات من الشرق إلى الغرب عبر أبوظبي، ليغطي الوجهات التالية:

أميركا الشمالية: شيكاغو، نيويورك جون كيندي، تورنتو.

أوروبا: أمستردام، برشلونة، بروكسل، دبلن، فرانكفورت، جنيف، إسطنبول، لندن هيثرو، مدريد، مانشستر، ميلان، موسكو، ميونخ باريس تشارل ديغول، زيوريخ.

الشرق الأوسط: عمّان، البحرين، القاهرة، الكويت، مسقط، الرياض.

آسيا: بانكوك، بكين، بنغلورو، شيناي، دلهي، إسلام أباد، جاكارتا، كراتشي، كوتشي، كوالالمبور، لاهور، مانيلا، مومباي، سيئول، سنغافورة، طوكيو.

أستراليا: ملبورن، سيدني.

وأكدت الشركة أنها تتواصل مع الضيوف الذين لديهم حجوزات سابقة لم تعد متوافرة خلال شهر يوليو، لتقدّم لهم الخيارات المتاحة للسفر مستقبلاً.

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