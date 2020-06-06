«الأوراق المالية» تحدد 22 مسؤولية على رئيس مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حدد نظام الحوكمة الجديد، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، 22 مهمة ومسؤولية، يجب على رئيس مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة القيام بها، موضحاً في النظام الجديد أن هذه المهام يجب أن يتولاها رئيس مجلس الإدارة على وجه الخصوص، وهي بحسب الترتيب الذي ورد في الدليل:

1ضمان عمل مجلس الإدارة بفعالية، وقيامه بمسؤولياته ومناقشته لكل القضايا الرئيسة والمناسبة في موعدها.

2 وضع واعتماد جدول أعمال كل اجتماع لمجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسائل يقترح الأعضاء إدراجها على جدول الأعمال، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بذلك أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أمين سر مجلس الإدارة تحت إشرافه.

3 تشجيع كل الأعضاء على المشاركة الكاملة والفعالة لضمان تصرف مجلس الإدارة بما يحقق مصالح الشركة، والتأكد من أداء أعضاء مجلس الإدارة مهامهم لتحقيق مصالح الشركة.

4 العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين التواصل الفعال مع المساهمين ونقل آرائهم إلى مجلس الإدارة.

5 عقد اجتماعات دورية مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من دون حضور المسؤولين التنفيذيين بالشركة.

6 تسهيل المساهمة الفعالة لأعضاء مجلس الإدارة خاصة غير التنفيذيين، وإيجاد علاقات بناءة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، والعمل على إيجاد ثقافة تشجع النقد البناء.

7 ضمان تسلم أعضاء مجلس الإدارة جميع المعلومات اللازمة التي تتسم بالوضوح والدقة وعدم التضليل حتى يتسنى لهم أداء مهامهم.

8 ضمان خضوع مجلس الإدارة للتقييم السنوي.

9 التأكد من تقييم أداء أعضاء فريق الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة مرة واحدة سنوياً على الأقل.

10ضمان مشاركة أعضاء مجلس الإدارة عند تعيينهم في برنامج تعريفي.

11ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة على برامج تدريبية.

12ضمان حصول مجلس الإدارة على الوقت الكافي للتشاور وصنع القرار.

13 تمثيل الشركة أمام الغير وفق أحكام قانون الشركات واللوائح الداخلية للشركة.

14 الأخذ بعين الاعتبار أي مسائل يثيرها أعضاء مجلس الإدارة أو مدقق الحسابات الخارجي، والتشاور مع أعضاء المجلس والمدير التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس، وضمان مسك محاضر بالاجتماعات.

15 ضمان عمل المجلس ولجانه بشكل ملائم ووفق القوانين واللوائح المعمول بها.

16 التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على موافقة مجلس إدارة السوق لتداول أسهم الشركة.

17 التأكد من انتخاب المجلس نائباً للرئيس.

18 التأكد من تسليم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في كل اجتماع للمجلس إقراراً بالمصلحة لتجنب مسائل تعارض المصالح.

19 التأكد من إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن المعلومات والتصرفات واجبة الإفصاح عنها وفقاً للتشريعات المعمول بها في سوق رأس المال.

20 إخطار الجمعية العمومية أثناء الانعقاد بالأعمال والعقود التي يكون فيها لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. ويشمل الإخطار المعلومات التي يقدمها العضو إلى مجلس الإدارة، ويكون هذا الإخطار مصحوباً بتقرير خاص من مدقق الحسابات الخارجي للشركة.

21دعم وتشجيع معايير حوكمة الشركات والثقافة الأخلاقية داخل المجلس وكذلك داخل الشركة.

22ضمان وجود قنوات اتصال فعالة مع المساهمين وأصحاب المصالح.

المعايير الملائمة والمناسبة

حدد نظام الحوكمة الجديد الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه يجب على أعضاء مجلس الإدارة منفردين ومجتمعين في جميع الأوقات الوفاء بالمعايير الملائمة والمناسبة، والتمتع بالخبرات والمعارف والكفاءات والمهارات والاستقلالية التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية، ويعد مجلس الإدارة ميثاق السلوك المهني لتعزيز السلوكيات الرشيدة.

وأوضح أنه يجب أن يتوافر بكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بالإدارة التنفيذية على وجه الخصوص الآتي:

- مهارات القيادة والكفاءة: المهارات القيادية الملائمة والمعرفة بالصناعة والمهارات الفنية ومهارات التواصل الفعالة اللازمة للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم بشكل فعال.

- النزاهة: إذ يجب على أعضاء مجلس الإدارة التصرف دائماً بحسن نية وبما يخدم مصالح الشركة، ويجب على أعضاء مجلس الإدارة التصرف بشكل أخلاقي، والعمل على غرس ثقافة أخلاقية داخل الشركة.

- المساءلة: إذ يتحمل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية عن تصرفاتهم وقراراتهم (بصفتهم أعضاء مجلس إدارة وأعضاء بلجان مجلس الإدارة) في ما يتعلق بالشركة.

- الشفافية: يجب أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة بالشفافية في القيام بمهامهم.

- سجل أعضاء مجلس الإدارة: ويعني ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، أو في جريمة غسل أموال وتمويل الإرهاب.

ضمان عمل مجلس الإدارة بفعالية وقيامه بمسؤولياته ومناقشته القضايا الرئيسة في موعدها

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