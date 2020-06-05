توضيح من "مصر للطيران" حول تسيير رحلات إلى الإمارات

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

نفت شركة مصر للطيران، تسييرها رحلات لنقل ركاب بين الإمارات ومصر خلال الايام المقبلة.

واوضحت مصر للطيران في بيان رسمي، تلقت "الإمارات اليوم" نسخة منه، مساء الجمعة، أن ما نشر من معلومات من قبل شركات سياحة وسفر عن تشغيل رحلات من الإمارات إلى جمهورية مصر "عارية من الصحة"، مشددة على عدم مسؤوليتها عن التذاكر التي يشتريها العملاء من هذه الشركات.

وأوضحت "لا وجود لرحلات في المواعيد المُعلن عنها من قبل تلك الشركات، مطالبة العملاء ضرورة مراجعة القنوات الرسمية للشركة لحجز التذاكر التي تتمثل بالموقع الالكتروني للشركة او عن طريق الاتصال بمكاتب مصر للطيران في دولة الامارات

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات عن تشغيل "مصر للطيران" رحلات بين مصر والإمارات خلال الأيام المقبلة، وهو ما نفته الشركة.

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