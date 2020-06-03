كبار السن والأطفال مستثنون من قرار إشغال "المولات" بنسبة 100%

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

أفادت اقتصادية دبي بأن قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات الكوارث في دبي برفع سقف إشغال المراكز التجارية إلى 100% لا يستثني التعليمات الخاصة بالحفاظ على جميع إرشادات والبروتوكولات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مسبقا في جميع مراحل إعادة الافتتاح في إمارة دبي لقطاع تجارة البيع بالجملة والتجزئة بما فيها عدم السماح لكبار السن من فوق 60 عاما، والأطفال من دون 12 عاما بالدخول إلى المراكز التجارية إلا في حالة زيادة عيادات طبية داخل تلك المراكز.

وأوضحت الدائرة إن التعميم الصادر إلى مجتمع الأعمال في إمارة دبي يتضمن تحديثا على بروتوكولات إعادة الافتتاح في إمارة دبي لقطاع تجارة البيع بالجملة والتجزئة بما يرفع فقط سقف إشغال المراكز التجارية وسعة تشغيل الموظفين من 70% إلى 100%، والسماح لإدارة المراكز التجارية والمباني الإدارية الحرية في تنظيم سعة إشغال مواقف السيارات حسب تقديريهم مع المحافظة على الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي. مؤكدة على أهمية "الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد والتعقيم المستمر وإدارة الحشود في الموقع".

وكان التعميم الصادر عن اقتصادية دبي قد افاد بأنه "اعتبارا من يوم الأربعاء 3 يونيو 2020، سيتم الحفاظ على جميع إرشادات والبروتوكولات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مسبقا في جميع المراحل، بالإضافة إلى زيادة سقف الإشغال في مراكز التسوق إلى 100% في المناطق المشتركة وإجمالي المناطق القابلة للتأجير، ورفع معدل سعة تشغيل الموظفين إلى 100% مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر وإدارة الحشود في الموقع". كما نصحت اقتصادية دبي في نفس التعميم باستمرار العمل عن بعد للأفراد المعرضين للخطر كاللذين لديهم أمراض تنفسية مزمنة ومن لديهم مناعة منخفضة إن أمكن.

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