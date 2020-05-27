تسوية منازعات التأمين عن بُعْد

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

بدأت لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية في هيئة التأمين بدولة الإمارات، ممارسة أعمالها ومهامها عن بعد، وذلك في إطار سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، التي اتخذتها هيئة التأمين في إطار الحرص على سلامة المتعاملين والموظفين والحفاظ على الصحة العامة.

ووفرت الهيئة خدمة استقبال الشكاوى أو المنازعات التأمينية إلكترونياً، عبر نظام فض المنازعات التأمينية في الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك ضمن مجموعة الخدمات الذكية والإلكترونية التي وفرتها الهيئة لتجنب المراجعة والتجمعات في مراكز تقديم الخدمة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتمارس لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في الهيئة عملها عن بعد باستخدام التكنولوجيا وتقنيات الاتصال السمعي والبصري، وعبر الاستفادة من البنية التحتية الإلكترونية والذكية المتطورة المتوافرة في الهيئة، سواء في استلام المنازعات والمستندات أو مناقشتها بين أعضاء اللجنة وإصدار الأحكام.

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