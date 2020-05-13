3 مليارات درهم مكاسب سوق دبي خلال جلسة واحدة

المصدر: دبي - وام



حققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق دبي المالي مكاسب بمقدار 3 مليارات درهم تقريبا خلال جلسة اليوم قبل الأخير من تعاملات الأسبوع وذلك بدعم من سهم بنك الإمارات دبي الوطني، الذي أُعلن عن ضمه الى مؤشر "إم إس سي آي" العالمي للأسواق الناشئة ".



وارتفع سهم البنك منذ افتتاح الجلسة الى 8.8 دراهم بمكاسب تجاوزت نسبتها 4% وسط عمليات شراء مؤسسي بعد انضمامه الى مؤشر"إم إس سي آي" اعتبارا من تاريخ 29 مايو الجاري وليصبح بذلك في دائرة اهتمام صناديق الاستثمار التي تديرها أكبر المؤسسات الاستثمارية العالمية.



وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 1921 نقطة بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة مع اليوم السابق .

وبلغت قيمة الصفقات التي أبرمت على سهم بنك الإمارات دبي الوطني 126 مليون درهم مستحوذة بذلك على نحو 42.2% من إجمالي سيولة التداولات المسجلة في سوق دبي المالي التي وصلت 283 مليون درهم.



كما ارتفع سهم "داماك" الى 63 فلسا وبنسبة 7.7%، بعدما جرى ضمه إلى المؤشر أيضا لكن ضمن فئة الشركات ذات رأس المال الصغير .

يشار إلى أن المستثمرين يعتمدون في هذه الصناديق على مكونات مؤشر "إم إس سي آي" عند إتخاذ قراراتهم الاستثمارية حيث يقومون بتركيز استثماراتهم في الأسواق بناءً على انتقاء الأسهم المقيدة في المؤشر الذي يضم أسهم شركات مختارة .

وتعتمد معايير الانضمام للمؤشر على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم المؤشر العديد من الأسواق العربية والعالمية ومن ضمنها أسواق دولة الإمارات.

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