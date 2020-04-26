خطوات لمعالجة التعثر المالي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

التعثر المالي هو عدم تمكن الفرد من إدارة أموره المالية بالطريقة الصحيحة جراء سلسلة من الأخطاء المالية، والاشتراك في منتجات تكلفه الكثير من الرسوم، وتفقده القدرة على الوفاء بالتزاماته خلال إطار زمني محدد.

ولمعالجة التعثر المالي، ينبغي التوقف عن الاقتراض بشكل فوري، والبحث في أفضل الخيارات المتاحة لإعادة ترتيب الأمور بأقل التكاليف الممكنة، من خلال التخطيط المالي وترتيب أولويات سداد الديون عبر إعداد قائمة بالديون والأقساط المستحقة، وترتيبها بحسب سعر الفائدة والتكلفة، وضبط المصروفات، والابتعاد عن شراء ما هو غير ضروري، مع وضع خطوات عملية تعزز من ثقافة الادخار، باعتبارها أحد العوامل المهمة التي تساعد على تحقيق التوازن المالي.