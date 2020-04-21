«ديار للتطوير» تبدأ تنفيذ خططها لإعادة هيكلة رأس المال

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ديار للتطوير» العقاري والخدمات العقارية، عن البدء بتنفيذ خططها لإعادة هيكلة رأس المال، وذلك في أعقاب حصولها على الموافقات اللازمة من مساهميها وهيئة الأوراق والسلع المالية.

وأفادت في بيان، أمس، بأن المساهمين وافقوا خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقدته الشركة أخيراً على مقترح مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة من 5.78 مليارات درهم إلى 4.55 مليارات درهم، وتفويض الرئيس التنفيذي و/‏‏‏‏ أو أي من أعضاء مجلس الإدارة باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتمكين الشركة من إعادة هيكلة رأس المال.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن موعد تخفيض رأس المال بعد انتهاء فترة إعلان الدائنين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التطوير «ديار»، سعيد القطامي، إن «من شأن خطة إعادة هيكلة رأس المال أن تتيح لشركة ديار للتطوير شطب جميع الخسائر المتراكمة التي يعود معظمها إلى أكثر من 10 أعوام».