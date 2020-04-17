450 مليون درهم صافي أرباح «المشرق» الربعية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أفاد بنك المشرق، أمس، بأن صافي أرباحه، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 450 مليون درهم، وبلغ الدخل التشغيلي 1.5 مليار درهم للربع الأول من عام 2020، في انخفاض طفيف، مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

وأشار في بيان، أمس، إلى نمو كبير في الدخل الاستثماري مسجلاً 127 مليون درهم، مقابل 48 مليون درهم خلال فترة المقارنة. وبلغت نسبة الأصول السائلة 31.8%، بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى في 31 مارس 2020 إلى 46.2 مليار درهم. وشهد إجمالي الأصول نمواً بنسبة 2% ليصل إلى 162.6 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 2.8%، لتصل إلى 78.3 مليار درهم، مقارنة بديسمبر 2019. وشهدت ودائع العملاء انخفاضاً بنسبة 2.7%، لتصل إلى 88.5 مليار درهم. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 88.5%. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.4% في شهر مارس 2020، مقابل 3.6% في ديسمبر 2019. وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4.3 مليارات درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 101.4% للقروض المتعثرة. وقال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، أحمد عبدالعال: «يعيش العالم بأسره أوقاتاً عصيبة، ولكن على الرغم من بيئة الأعمال الصعبة، تمكن بنك المشرق من مواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية، خلال الربع الأول من عام 2020».