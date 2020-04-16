هيئة التأمين تطلق الحزمة التحفيزية الثانية لمواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة التأمين، أمس، الحزمة التحفيزية الثانية لدعم قطاع التأمين، وضمان استمرار أداء شركات التأمين وشركات المهن المرتبطة به، وتمكينها من مواجهة التداعيات والتحديات التي تشهدها أسواق العالم نتيجة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت الهيئة في تعميم أن الحزمة الجديدة تأتي في إطار حرص الهيئة على ترجمة رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات الحكومة، من أجل استمرارية تقديم الخدمات، وتعزيز أنظمة العمل عن بُعد، فضلاً عن تسهيل الأعمال، وتحفيز النمو، ومساعدة الشركات على أداء مهامها بسلاسة خلال هذه المرحلة.

وأوضح التعميم أن الحزمة التحفيزية الجديدة تتضمن ثلاث مبادرات، تتمثل الأولى في إطلاق أكاديمية التأمين للتدريب المهني المجاني للمواطنين وبعض البرامج المجانية للعاملين في القطاع، في حين أن المبادرة الثانية تركز على تمديد فترة تقديم الطلبات بشأن تعليمات القواعد الرقابية للبيئة التجريبية لتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين، بينما المبادرة الثالثة تتمثل في إطلاق مبادرة رادار التأمين.

وبينت الهيئة أن إطلاق أكاديمية التأمين للتدريب المهني المجاني للمواطنين، يأتي انطلاقاً من حرصها على تحقيق التدريب المستمر في مختلف مجالات التأمين، والسعي إلى توفيره بأيسر السبل وأقل التكاليف.

وأضافت أن أكاديمية التدريب المجاني المتوافرة على الموقع الإلكتروني للهيئة: (www.ia.gov.ae) ستسهم بشكل كبير في تطوير كوادر القطاع، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال.

وأكدت الهيئة في التعميم على تمديد فترة تقديم الطلبات بشأن الانتساب للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين، وإطلاق المسار السريع باتخاذ القرار في الطلبات إلى 15 يونيو 2020، بدل الفترة المحددة سابقاً بين منتصف مارس ومنتصف إبريل 2020.

وأشارت إلى أنه حرصاً منها على تفعيل رصد أي ممارسات غير سليمة في الوقت الحالي، فإنه تم إطلاق مبادرة «رادار التأمين»، وهي موجهة لشركات التأمين والمهن المرتبطة به من شركات وأفراد وحاملي الوثائق ومستفدين، وغيرها من الجهات أو المؤسسات، أو عموم الجمهور، من أجل إبداء أي ملاحظات أو ممارسات غير سليمة تؤثر في أداء قطاع التأمين.

وشددت الهيئة على أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع القطاع الخاص، لمواجهة تحديات خطر «كورونا».

المبادرات الـ 3

- أكاديمية التأمين للتدريب المهني المجاني للمواطنين.

- تمديد فترة تقديم الطلبات بشأن تعليمات القواعد الرقابية.

- «رادار التأمين» لإبداء الملاحظات.