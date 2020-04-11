خديجة المحيربي: حسن توجيه الموارد أساس استدامة الأعمال

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

«العمل الجماعي يفجّر طاقات المجتمع».. مقولة رسخها وعمل بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتؤمن بها المواطنة الشابة خديجة المحيربي، التي تحمل بكالوريوس في العلوم التطبيقية، وتعمل مديرة لإدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وتتميز ضمن فريق عمل جماعي يهدف لتقديم أفضل ما يمكن لاقتصاد الإمارة.

توجيه الموارد

وقالت المحيربي لـ«الإمارات اليوم»: «تتمحور مهامي في العمل على حسن توجيه موارد الغرفة، وتركيز الطاقة والجهد نحو تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة، والوصول إلى نتائج تصب في مصلحة المؤسسة والمصلحة العامة في آن واحد من خلال تخطيط محكم، ومتابعة دقيقة للأداء واستخدام وإدارة البيانات عالية الجودة، تمهيداً للتحول إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات للجمهور، وكل هذا في إطار نظام حوكمة شامل»، مؤكدة أن حسن توجيه الموارد هو أساس استدامة الأعمال واستمراريتها.

وأضافت: «هناك أقوال كثيرة كانت وستظل نبراساً ينير طريقنا نحن وكل الأجيال المقبلة، من بينها أقوال للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تحث على تشجيع الشباب على العمل، ومن أهمها أنه (على كل المسؤولين تشجيع العمل الجماعي والكشف عن الطاقات الخلاقة للمجتمع وعند الشباب، وتوجيهه بما يفيده)».

التحسين المستمر

وتابعت: «عملية التطوير والتحسين المستمر في مجال العمل من أهم النقاط الأساسية في مسار أي موظف مهما اختلفت درجة مسؤوليته الوظيفية، ونجاح هذه العملية يعتمد بالأساس على خطوات رئيسة، ولا يمكن تحقيق أهداف وغايات التطوير والتحسين من دونها، وهي تعتمد بالأساس على حسن التقييم والمراجعة والتحليل بغية رصد التحديات والمعوقات، وكذلك اكتشاف الفرص التي من شأنها الرفع من إنتاجية العمل وجودته».

وقالت المحيربي: «تتمحور رؤيتي لتطوير عملي حول اتباع أحدث أساليب العمل، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في إطار من المشاركة وبناء القدرات وتوجيهها التوجيه الصحيح نحو تحقيق الأهداف والغايات، وكل هذا يظهر ضمن خطة كاملة بالمبادرات والمشاريع المراد تنفيذها، وقياس مخرجاتها بمؤشرات أداء تعكس أثرها على اقتصاد أبوظبي وجهة العمل بشكل مباشر».

التنمية الشاملة

وتحدثت المحيربي عن قدوتها في الحياة، قائلة «شيوخنا هم النموذج الذي أضعه أمامي لأكون شخصاً منتجاً نافعاً لمجتمعه في أي مجال أتواجد فيه، ورفع كفاءتي حتى أساهم في مسيرة التنمية الشاملة لدولتنا الحبيبة، والوصول الى أفضل مكانة ممكنة، وإيجاد بيئة متطورة يسودها الإبداع والابتكار بما يخدم ويحقق احتياجات المتعاملين. هذا بالإضافة إلى تحقيق أهدافي الخاصة التي عنوانها دائماً التميز والجودة في أي عمل أقوم به، والاستفادة من الخبرات السابقة وتطويرها، واكتساب مهارات جديدة تخدم العمل الذي أمارسه».

وأشارت إلى أنه «لا يخلو أي عمل من الصعوبات على اختلاف مستوياتها، فمن الضروري التصرف مع هذه الصعوبات بشكل صحيح والتعلم منها، وإحدى الصعوبات التي واجهتني هي التأقلم في بيئة وثقافة العمل الجديد المختلف تماماً عن عملي السابق، والحمد لله تغلبت على هذا التحدي باتباع خطوات عدة منها في البداية الاستماع الى الموظفين والتركيز والتعرف إلى طبيعة العمل وطرح الأسئلة، ومشاركة الآخرين بالأفكار وأفضل الممارسات والتعرف إلى الآخرين».

وبحسب المحيربي، فإن «الشباب هم قادة المستقبل، والإصرار والعزيمة هما طريق الوصول إلى التميز وتحقيق الأهداف، والدولة بحاجة إلى الشباب، لذا وفرت كل الإمكانات وفرص التعلم والتطوير، فمن الواجب اغتنام هذه الفرص وتقديم أفضل ما لديهم لبناء مستقبل واعد بما يرتقي بمجتمعنا إلى مصاف الدول المتقدمة، والحفاظ على المكتسبات والبناء عليها لتحقيق المزيد من التفوق والنجاح في كل المجالات».

الدعم المؤسسي

قالت خديجة المحيربي: «بالنظر إلى طبيعة عملي مديرة لأهم إدارة في المؤسسة وهي إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي، يتضح مدى الدعم الذي يجب أن أحظى به من قبل كل المستويات الإدارية للمؤسسة، وعلى رأسها الإدارة العليا التي وفرت لي كل الظروف المناسبة لأداء العمل، ومن أهم أنواع هذا الدعم هو الثقة والإيمان بالعمل الذي أقوم به، والذي يعد دائماً أساس القرارات الكبرى الصادرة منهم بخصوص شؤون المؤسسة».

وأضافت: «أما على مستوى بقية الوحدات الإدارية الأخرى فأهم دعم تم تقديمه لي هو حسن التعاون والتنسيق والمشاركة الفعالة في وضع الأهداف والاتفاق على نتائجها، ورسم الطرق الكفيلة بتحقيق هذه النتائج كما كان مخططاً لها، وفي ما يخص فريق العمل الذي أشرف عليه فأنا أعتبرهم المحرك الرئيس في تحقيق كل ما أصبو إليه، وأسعى دائماً إلى توفير كل الظروف المناسبة لهم لإنجاز المهام المنوطة بهم، ودعمهم بكل الوسائل، وتوجيههم التوجيه الصحيح وإشراكهم في وضع واتخاذ القرارات المناسبة».

- «التطوير والتحسين المستمر من أهم النقاط الأساسية في مسار أي موظف».