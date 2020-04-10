«فض المنازعات»: قطع الماء والكهرباء والتكييف عن المستأجر يتطلب تدخلاً عاجلاً

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفاد مركز فض المنازعات الايجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن 100% من خدماته تقدم «عن بُعد»، ومنها ما يتم تقديمه على مدار الساعة، لا سيما الخدمات التي تمس حاجات ضرورية للمستأجر والمالك.

وأوضح المركز لـ «الإمارات اليوم» أن من أبرز الخدمات التي تقدم على مدار الساعة، خدمة «الأمر على عريضة» المتعلقة بالشكاوى المرتبطة بالأمور الوقتية والمستعجلة، ومنها قطع خدمات المرافق التي تتطلب تدخلاً عاجلاً من المركز.

وقال رئيس مركز فض المنازعات الايجارية، القاضي عبد القادر موسى، إن «100% من خدمات المركز يتم تقديمها عن بعد، ومنها ما يتم تقديمه على مدار الساعة، مثل خدمات (الأمر على عريضة) التي تمكّن المشتكي من إيصال شكواه بسرعة للمركز».

وأوضح أن خدمة «الأمر على عريضة» تتيح للمتعاملين «قيد طلب» لقاضي الإجراءات المستعجلة والوقتية، يطلب فيه «إثبات حالة» في حال قطع خدمات المرافق، وبناء عليه يتحرك المركز للتواصل مع المالك لإعادة الخدمة، فور تلقيه الطلب عبر النظام الالكتروني.

وأكد أنه في حال لم يتم الاستجابة من قبل المالك، فإن المركز يخاطب الشرطة لاستدعائه، والتنبيه عليه بإعادة الخدمات فوراً.



قطع الخدمات

أشار القاضي موسى إلى أن المركز يستند في الاستعانة بالجهاز الشرطي، على نص المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، والتي تحظر على المؤجر قطع الخدمات عن العقار، أو التعرض للمستأجر بأي صورة من الصور، للحيلولة دون انتفاعه بالعقار، وأنه لا يجوز للمؤجر (المالك) قطع الخدمات (المرافق) الأساسية من مياه وكهرباء وتكييف عن المستأجر، تحت أي ظرف، وحتى وإن كان هذا الظرف التأخر في دفع الإيجار، حيث أن ذلك يوقعه في مخالفة قانونية تستوجب السجن أو الغرامة.



تعامل متواصل

وتابع القاضي موسى: «لما كانت هذه المرافق تمسّ حاجات معيشية، فقد كان لابد من الاستمرار في التعامل معها بشكل فوري، وعلى مدار الساعة، على الرغم من الظروف الحالية المتعلقة بفيروس (كوفيد ــ 19)، حيث يتواصل موظفو المركز مباشرة مع المالك، بعد تقدم المستأجر بالشكوى عبر النظام الالكتروني».



الأمور المستعجلة

شدد القاضي موسى على أن قطع مثل هذه الخدمات في ظل هذه الظروف، من الممكن أن يعرض المستأجر لأذى بدني، إذ لا يمكن قطع الماء أو الكهرباء أو أجهزة التكييف، لافتاً إلى أن مركز فض المنازعات يعمل بكامل طاقته، ومستعد لكل الظروف، حيث تعمل بعض الإدارات على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى العاجلة في حال ورودها، لينظرها قاضي الأمور المستعجلة الذي يختص بالأمور والمسائل التي يخشى فيها من فوات الوقت، حيث يكون هناك خطر لحال محدق بأحد أطراف النزاع القانوني، ما يستوجب معه اتخاذ إجراء مؤقت لحماية هذا الطرف، وتقدير الخطر المحدق، مشيراً إلى أن «الحال» أمر يعود تقديره للقاضي الأمور المستعجلة.

خدمات «عن بعد»

ذكر مركز فض المناعات الإيجارية أن الخدمات التي يتيحها في قطاع التسجيل، ويتم التعامل فيها «عن بعد» هي خدمات: تسجيل ملفات الدعاوى، وتسجيل «الأمر على عريضة»، والحجز التحفظي، وتفسير الحكم، والتظلم، والاستئناف، والاستعلام عن القرارات المستعجلة، وطلبات العرض والإيداع، وطلبات شهادات «من يهمه الأمر» التي يتم مخاطبة المركز بها عبر البريد الالكتروني بعد تحميل الوثائق المطلوبة.

ولفت كذلك إلى خدمات التنفيذ، وخدمات الدعم الفني، الذي يختص بحل المشكلات المتعلقة ببيانات المستخدم على النظام، ومنها استعادة اسم المستخدم، وكلمة المرور.

ودعا المركز للتواصل معه عبر بريد خدمات التسجيل الإلكتروني: Reg-rdc@dubailand.gov.ae، أو بريد خدمات التنفيذ: Rdc-fsc@dubailand.gov.ae