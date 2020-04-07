اقتصادية أبوظبي تغلق منشأة وتنذر 52 أخرى.. وتسحب 64.4 ألف منتج مغشوش

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أنها أغلقت منشأة اقتصادية واحدة وخالفت 7 منشآت وأنذرت 52 منشأة أخرى، خلال حملات تفتيشية مكثفة نفذتها خلال الفترة من 30 مارس الماضي الى 4 أبريل.



وقالت الدائرة في تقرير حول نتائج عملياتها التفتيشية إنها سحبت 64 ألفاً و421 منتجاً مغشوشاً وغير مطابق للمواصفات، كما صادرت مليوناً و3141 منتجاً غير صالح للاستخدام، كما وزعت 1734 منشوراً توعوياً خلال الفترة نفسها.



ونوهت الدائرة بأنها قامت بالتفتيش على 5352 منشأة اقتصادية، منها 533 منفذاً للبيع وبقالة و979 مركزاً من مراكز بيع الخضراوات والفواكه والأسماك، و3126 مطعماً وعربة متنقلة ومقهى، و249 صيدلية، و334 منشأة لبيع مستلزمات صحية، و41 مركز تسوق، و90 نادياً رياضياً وصالوناً نسائياً.



وأشارت الدائرة إلى أن من أهم أولوياتها حماية المستهلك وضمان حقوقه، مشيرة إلى أن حملاتها التفتيشية تستهدف الحد من الآثار السلبية والممارسات الخاطئة، وتعزيز شفافية بيئة قطاع الأعمال.