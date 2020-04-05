«اتصالات» تمكّن مليون طالب من المشاركة في «التعلّم عن بُعد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات» عن تجديد دعمها لمنظومة «التعلّم عن بُعد» في الدولة، عقب الإعلان عن قرار مواصلة التعلّم عن بُعد إلى نهاية العام الدراسي الجاري في دولة الإمارات، وذلك من خلال حزمة من المبادرات، التي ترفد القطاع التعليمي بالخدمات اللازمة، لتسهيل استمرارية مبادرة «التعلّم عن بُعد» للطلبة، وأولياء الأمور، ومختلف العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت أنها من خلال بنيتها التحتية المتكاملة وخدماتها الرقمية المتطورة، استطاعت تمكين مليون طالب على مستوى الدولة من المشاركة في منصات «التعلّم عن بُعد»، من دون التأثير في أداء واستمرارية الخدمات التي تقدمها إلى بقية القطاعات والمشتركين.

وأفادت «اتصالات» بأنها عكفت منذ انطلاق مبادرة «التعلّم عن بُعد»، على طرح مجموعة من المبادرات النوعية، التي شملت دعم أكثر من 12 ألف طالب من الأسر التي لا تملك خدمة الإنترنت المنزلي، عبر تزويدهم بباقات الإنترنت على الهواتف المحمولة، لتمكينهم من التصفح المجاني للمنصّات والمواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في الدولة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وهيئة تنظيم الاتصالات.

وأضافت أنها أتاحت أيضاً الدخول المجاني إلى تسعة من التطبيقات والمنصات التي تتيح التواصل المرئي والصوتي، لتعزيز آلية «التعلّم عن بُعد»، وذلك عبر شبكة النطاق العريض الثابت والمحمول، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، بهدف دعم قطاع التعليم واستمرارية مبادرة «التعلّم عن بُعد».

وأكدت «اتصالات» أنها وفرت التصفح المجاني لما يزيد على 800 موقع من المواقع الإلكترونية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والسلامة لجميع مشتركي الهاتف المحمول في «اتصالات»، الذين فاق عددهم 10 ملايين مشترك في الدولة بنهاية عام 2019.

وذكرت «اتصالات» أن خطواتها تتماشى مع المسؤولية المجتمعية التي تتبناها، وإيماناً منها بضرورة الإسهام الفاعل في رفد المجتمع الإماراتي بأحدث الحلول التكنولوجية، وتوظيف القدرات الشبكية، لمساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم من دون أي انقطاع، علاوةً على تيسير استخدامهم للمنصّات التعليمية بشكل سلس وفاعل.

وأكدت «اتصالات» حرصها على تمكين التحوّل الرقمي عبر القطاعات كافة في دولة الإمارات، لاسيما القطاع التعليمي، تماشياً مع استراتيجيتها الطموحة المتمثلة بـ«قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

10

ملايين مشترك في الهاتف المحمول يحصلون على التصفح المجاني لقطاعات في التعليم والصحة والسلامة.