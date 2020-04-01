"أبوظبي العالمي" يعفي الأعمال من الرسوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق سوق أبوظبي العالمي، حزمة دعم الأعمال والموجهة إلى الشركات المسجلة لديه.



وأفاد السوق في بيان اليوم، بأن هذه الحزمة تأتي بهدف مواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد التي قد تؤثر على مجتمع الأعمال في المنطقة المالية الحرة في جزيرة المارية.



وتتضمن الحزمة تخفيضات على العديد من الرسوم المفروضة من قبل سوق أبوظبي العالمي، منها:

- إعفاء كامل على رسوم تجديد التراخيص التجارية، باستثناء تراخيص شركات الأغراض الخاصة وتراخيص المؤسسات، وذلك حتى تاريخ 25 مارس 2021.

- إعفاء كامل من رسوم تجديد الأنشطة التجارية حتى تاريخ 25 مارس 2021.

- إعفاء كامل من رسوم تجديد حماية البيانات الشخصية حتى تاريخ 25 مارس 2021.

- إعفاء كامل من رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة ورسوم الطلبات المتاخرة وذلك حتى تاريخ 25 مارس 2021.

- إعفاء كامل من الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020.

- إعادة كامل الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية المدفوعة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال العام 2020.

- إعادة 50% من قيمة الرسوم الرقابية للخدمات المالية المدفوعة من قبل الشركات الخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية للعام الجاري.



- تخفيض بنسبة 50% على الرسوم الرقابية لسلطة تنظيم الخدمات المالية ساري حتى 31 ديسمبر 2020.

- تأجيل تحصيل الإيجار ورسوم الخدمة للمسأجرين في مربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية.