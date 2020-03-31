حميد النعيمي يصدر مرسوما بشأن الحزمة الحكومية لدعم المجتمع المحلي وقطاع الأعمال في عجمان

المصدر: عجمان -وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن الحزمة الحكومية لدعم المجتمع المحلي وقطاع الأعمال في إمارة عجمان بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية على المجتمع المحلي وقطاع الأعمال والإسهام في تجاوز الأثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " وتمكين القطاعات الاقتصادية والخدمية في الإمارة من تجاوز المرحلة الراهنة ودفعها لمواصلة مراكزها المتقدمة.

ونص المرسوم الأميري رقم / 7 / لسنة 2020 أنه اعتبارا من تاريخ سريان هذا المرسوم يعفى من الرسوم الحكومية المقررة للخدمات التالية وللمدد المحددة إزاء كل منها : - منح تصريح عمل للمنشأة لمدة 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع أو لساعات إضافية في الإمارة وذلك لمدة سنة وتحدد الأنشطة المشمولة بهذا الإعفاء بقرار يصدر عن رئيس دائرة التنمية الاقتصادية .

- إصدار أو تجديد تصنيف المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة وذلك حتى تاريخ 31/12/2020.

- ترخيص المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة وذلك حتى تاريخ 31/12/2020.

- تصريح أو تأجيل أو إلغاء الفعاليات في الإمارة وذلك حتى تاريخ 31/12/2020.

- مواقف المركبات في المناطق المخصصة بالإمارة، وذلك حتى تاريخ 30/4/2020.

كما يعفى أصحاب حقوق الامتياز " المتعاقدون " مع هيئة النقل من رسوم اتفاقية امتياز مركبات الأجرة في الإمارة بنسبة 50% وذلك حتى تاريخ 30/6/2020 .

وتخفض الرسوم المقررة للخدمات الحكومية التالية بالنسب والمدد المحددة إزاء كل منها : - خدمات النظافة العامة بنسبة 30% وذلك حتى تاريخ 31/12/2020.

- تصديق العقود الإيجاري "تجارية وسكنية" بنسبة 20% وذلك حتى تاريخ 30/6/2020.

- تصاريح التنزيلات والعروض التجارية بنسبة 50% وذلك حتى تاريخ 30/6/2020.

وخول المرسوم الأميري رئيس المجلس التنفيذي في الإمارة بموجب قرار يصدر عنه تمديد مدد الإعفاء والتخفيض المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لما يراه مناسبا .

ويلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ 05/04/2020 وينشر في الجريدة الرسمية.