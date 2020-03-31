اقتصادية دبي تحذر من عمليات التصيد الاحتيالي

المصدر: دبي ــــ سامح عوض الله

حذرت اقتصادية دبي من عمليات التصيد الإحتيالي للمستخدمين والمتعاملين والمستهلكين بهدف الحصول على معلومات شخصية أو مالية بغرض الاحتيال. داعية المستهلكين الى الحذر عند التعامل مع المواقع الالكترونية أو الأشخاص بما لا يوقعهم فريسة للمحتالين.

وقالت اقتصادية دبي إن التصيد الاحتيالي، هو نوع من الممارسة الاحتيالية، والتي تهدف إلى الحصول على معلومات شخصية هامة، مثل تفاصيل الحساب المصرفي أو أرقام بطاقات الائتمان أو كلمات المرور للحسابات الشخصة وغيرها، وذلك من قبل أشخاص يتنكرون على أنهم كيانات أو علامات تجارية جديرة بالثقة، لافتة الى أنهم عادة يقومون بإرسال المستخدمين إلى موقع ويب ضار ليتمكنوا من سحب بياناتهم من خلاله.

ويتعرض مستخدمون لشبكة الانترنت إلى محاولات الاحتيال من خلال محاولات استخدام معلومات تسجيل الدخول أو معلومات أخرى خاصة بالحساب للوصول إلى حساب المستخدم ومعلومات الدفع الخاصة به، إذا كانت مخزّنة عليه. ولذا فإنه يجب على المستخدمين تجّنب تقديم معلوماتك إلى المخادعين والمحتالين

وتبدأ عملية الاحتيال بوصول رسالة بريد إلكتروني يبدو أنها واردة من جهة معلومة وتطلب معلومات الحساب المصرفي للمستخدم، أو يستقبل المستخدم رسائل بريد إلكتروني مزيفة بشأن تعرض حسابه للاختراق، إذ يحاول المحتالون بث الرعب لدى المستخدم بالتفكير في أن حسابه قد تعرّض للاختراق بينما لم يحدث ذلك في الحقيقة.أو أن يستلم رسالة تنص على شيء مثل: "لقد تم تعليق حسابك مؤقتًا، يرجى تسجيل الدخول هنا للحصول على المزيد من المعلومات.