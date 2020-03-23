هيئة التأمين تقدم مبادرات لتدريب المواطنين عن بُعد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت هيئة التأمين تقديم مبادرات التدريب للمواطنين والكوادر البشرية العاملة في قطاع التأمين عن بعد، وذلك في إطار التزامها وحرصها على ضمان استمرارية الأعمال ضمن سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الهيئة، بما يتماشى مع الجهود الوطنية للحفاظ على السلامة والصحة العامة، والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وذكرت الهيئة في بيان أنها تنظم برامج خطتها التدريبية المقدمة للمواطنين العاملين في قطاع التأمين بطريقة التدريب عن بُعد (أون لاين)، بالتعاون مع معهد التأمين القانوني، ومعهد الامتثال الدولي في المملكة المتحدة، بحيث يحضر المتدربون التدريب من منازلهم عن طريق برامج دراسية مخصصة لنظام التدريب عن بُعد.

وأضافت أن هذه الآلية تهدف إلى ضمان استمرار تقديم خدمات التدريب عن بعد للمواطنين العاملين في القطاع وخارج القطاع، وللراغبين منهم في الحصول على شاهدات مهنية عالمية في مجال التأمين.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تنفيذ كل من برنامج «التأمينات العامة» باللغة العربية، وبرنامج «خدمة العملاء» باللغة الإنجليزية، عن بُعد، وسيتم تنفيذ بقية برامج الخطة التدريبية لشهر مارس الجاري وأبريل المقبل بالطريقة نفسها، التي تشمل برامج مبادرة «مهاراتي» لمنح شهادات مهنية في التأمين، ومبادرة «قادة المستقبل» لمنح دبلوم ودبلوم متقدم في التأمين.