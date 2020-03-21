«الأوراق المالية»: 6 ضوابط أساسية لتسهيل علاقات المستثمرين

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع ستة ضوابط أساسية يجب على الشركة المساهمة العامة الالتزام بها لتسهيل علاقات المستثمرين فيها.

وأوضحت الهيئة، في دليل الحوكمة الجديد المزمع العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، أنه على الشركة الالتزام بالضوابط التالية:

1- تعيين مسؤول مختص بكل المهام المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين ويتمتع بالشروط الآتية:

أن يجيد التحدث والتخاطب باللغتين العربية والإنجليزية.

حاصل على مؤهل علمي بالإضافة إلى خبرة عملية مرتبطة بمجالات الأعمال أو المحاسبة أو العلاقات العامة الخاصة بالمستثمرين.

أن يكون ملماً بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.

لديه المعرفة الكاملة بأنشطة الشركة والفرص المتاحة أمامها.

لديه القدرة على استخدام قنوات اتصال مختلفة، وأن يتمتع بمهارات الاتصال مع المستثمرين في الأوراق المالية.

لديه القدرة على توصيل المعلومات الفنية والمالية الخاصة بالشركة والتي قد تكون بحاجة لتوضيح متخصص للمستثمرين بصورة سهلة.

2- إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بها، بحيث يتم تحديثه وصيانته بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير الدولية بحيث يشمل الآتي:

‌بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل رقم هاتف وبريد إلكتروني مخصص.

‌توفير كل التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء المسجلة بالأرشيف أو المنشورة.

‌بيانات السنة المالية على أن تشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية.

‌محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية.

‌أي أحداث أخرى مهمة.

3- الالتزام بنشر المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو الجمهور على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وعلى سبيل المثال: أخبار وأحداث الشركة وتطوراتها والمعلومات الجوهرية الخاصة بها، والقوائم المالية السنوية والمرحلية وتقارير مجلس الإدارة لسنوات عدة سابقة، وتقارير الحوكمة، وهيكل الملكية ونسب التملك، ومعلومات عامة محدثة باستمرار على الموقع الإلكتروني الرسمي عن الشركة وأنشطتها واستراتيجية أعمالها ورؤيتها والخطط المستقبلية، ومعلومات عن سعر سهم الشركة من حيث: سعر الإغلاق، سعر الافتتاح، أعلى وأدنى سعر خلال العام، قيم السهم المختلفة وبعض المؤشرات المالية.

‌كما تتضمن إمكانية الاستفسار عن الأرباح غير المستلمة من قبل المساهمين وآلية استلام المساهمين لأرباحهم، وبيانات الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين وآلية تقديم الآراء والملاحظات والاستفسارات.

4- تشكيل لجنة مكونة من موظفين من الفئات العليا في الشركة في حال مواجهة الشركة للأزمات، بحيث تتولى وضع خطة التواصل مع المستثمرين والإعلام بخصوص الخطوات العملية التي تتخذها الشركة لمواجهة الأزمة، وتحديد متحدث رسمي باسم الشركة، يتولى عملية التواصل المذكورة، وأن يفصح عنها على الموقع الإلكتروني للسوق والشركة.

5- نشر عروض تقديمية مبدئية توضح الوضع المالي والاستراتيجيات والتوقعات المستقبلية للشركة مرة واحدة على الأقل سنوياً، مع مراعاة تحديث هذه العروض.

6- وضع الإجراءات اللازمة لتوفير جميع البيانات والمعلومات لمسؤول علاقات المستثمرين بما في ذلك قرارات مجلس الإدارة فور صدورها والبيانات المالية الدورية والسنوية عند اعتمادها من المجلس، وذلك لتمكين مسؤول علاقات المستثمرين من تنفيد مهامه المحددة في هذه المادة.

- نشر عروض توضح الوضع المالي والتوقعات المستقبلية للشركة.

- الالتزام بنشر البيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق على الموقع الإلكتروني.