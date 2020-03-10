تجنّب الديون غير الضرورية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أوضحت بنوك عاملة في الدولة، أن الديون السيئة هي تلك التمويلات التي يحصل عليها الأفراد، لكنها لا تساعدهم في الوصول إلى تطلعاتهم المالية، بل تؤثر سلباً في وضعهم المالي، نظراً لاستحواذها على جزء كبير من الراتب الشهري دون مردود جيد أو منفعة للمتعامل.

وبينت أن ذلك ينطبق على التمويل بغرض قضاء إجازة أو عمليات شراء كبيرة غير ضرورية أو في حال استخدام البطاقة الائتمانية، وعدم سداد المبالغ المستحقة بالكامل، ما يترتب عليه كلفة إضافية تضاعف حجم الدين.

وأكدت أنه ينبغي النظر في التمويل من جميع الجوانب، مشيرة إلى أن الاقتراض بغرض الاستثمار في قنوات عالية المخاطر دون دراسة حقيقية لجدوى الاستثمار قد يصنف في إطار التمويل غير الضروري، فضلاً عن الحلول المالية التي لا تأخذ بعين الاعتبار إمكانية الالتزام بسدادها لتفادي الغرامات المالية الكبيرة وتجنب فخ الديون. كما أكدت أنه يجب على الدوام تحديد المبلغ المراد اقتراضه على وجه الدقة قبل الاقتراض، ووضع خطة واقعية لسداده، إضافة إلى كلفته، وذلك وفقاً للإمكانات المالية الحالية.