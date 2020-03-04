اعتبارات مهمة للحصول على قروض

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

قبل الحصول على قروض أو منتجات مالية، ينبغي النظر في بعض الاعتبارات المهمة، التي تتمثل في تحديد المبلغ المالي الذي يحتاجه المتعامل بالفعل دون زيادة، إلى جانب مبلغ القسط الشهري الذي يستطيع سداده، وأخذ شرح كامل وتفصيلي عن كل بند موجود في عقد التمويل من موظف البنك، مع ضرورة عدم التوقيع على عقود أو نماذج غير مكتملة البيانات، وذلك وفقاً لمؤسسات مالية، أشارت إلى أهمية التأكد من استخدام جدول السداد الخاص بالتمويل، والموضح فيه كل التفاصيل.

ويعتبر الاقتراض أحد الحلول التي تزود المتعاملين بالسيولة المطلوبة لتحقيق أهدافهم، وتلبية بعض متطلبات الحياة الأساسية التي تحتاج إلى سيولة عالية، وفي هذا الإطار ينبغي النظر في القدرة على الالتزام بسداد الأقساط، فالالتزامات المالية الشهرية تمثل إجمالي المبالغ التي يجب على العميل الوفاء بها شهرياً، مضافة إليه الالتزامات المالية الشخصية، كالنفقات الشهرية الضرورية وقروض جهة العمل. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، يجب عدم المبالغة عند طلب التمويل، والاكتفاء بالمبلغ الذي تحتاجه فقط، حتى وإن كنت مؤهلاً للحصول على مبلغ أكبر.