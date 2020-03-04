صندوق «مانري لوجيستكس» ينضم إلى «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أودع صندوق «مانري لوجيستكس» Manrre Logistics Fund، الشركة الاستثمارية الخاصة القائمة في دبي، أسهمه في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لـ«بورصة ناسداك دبي»، ليوسع بذلك خيارات الاستثمار للمستثمرين المؤهلين.

وأفادت البورصة في بيان، أمس، بأن هذه الخطوة من جانب الصندوق تهدف إلى تعزيز مكانته للاستفادة من الازدهار الذي حققه قطاع التجارة الإلكترونية على المستوى الإقليمي.

وأوضحت أن مركز إيداع الأوراق المالية يقوم بالاحتفاظ بالأسهم المودعة من قبل «مانري لوجيستكس» نيابة عن المساهمين في بيئة ائتمانية، كما يسهّل مركز إيداع الأوراق المالية عمليات تحويل ملكية الأسهم بين المستثمرين.

وبعد قرع جرس افتتاح السوق في «ناسداك دبي»، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «بالمون جروب»، مانوهار لاهوري، إن «صندوق (مانري) يركز على عقود الإيجار المستقرة وطويلة الأجل للخدمات اللوجستية والعقارات التجارية، تماشياً مع سوق التجارة الإلكترونية التي تشهد نمواً سريعاً، وهي استراتيجية تركّز على تحقيق المزيد من العوائد المرتفعة، والالتزام بالمحافظة على رأس المال»، مشيراً إلى أن هذه الخصائص تمثل عوامل جذب تستقطب المستثمرين الإقليميين والدوليين، لاسيما في ظل انخفاض أسعار الفائدة عالمياً.

وأضاف لاهوري أن «إيداع الأسهم في مركز إيداع الأوراق المالية يسهم في توطيد علاقة (مانري) مع المستثمرين».