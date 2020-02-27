حامد بن زايد يكرّم الفائزين بـ «جائزة الشيخ خليفة للامتياز»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعاليات الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز (2019 - 2020 ) في دورتها الثامنة عشرة، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، بقصر الإمارات، حيث تم تكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بالجائزة، عبر فئاتها الماسية والذهبية والفضية، والتي زادت نسبة المشاركة فيها 30% على الدورة السابقة.

كما شهد فعاليات الحفل رئيس اللجنة العليا للجائزة، سعيد عبدالجليل الفهيم، ورئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، محمد ثاني مرشد الرميثي، ومدير عام الغرفة، محمد هلال المهيري، وعدد من سفراء الدول لدى الدولة، وممثلو الشركات والمؤسسات.

اللجنة المنظمة

وقال سعيد عبدالجليل الفهيم، خلال كلمته الافتتاحية للحفل: «بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن إخواني أعضاء اللجنة العليا المنظمة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، فإننا نكمل بخطى واثقةً ثابتة الدورة الثامنة عشرة، ونستذكر انطلاقتها الأولى بأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في عام 1999، ورعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وأضاف الفهيم: «لقد أصبحت جائزة الشيخ خليفة للامتياز منصة علمية شاهقة العلو وبرنامجاً تطويرياً متكاملاً للتنمية البشرية والمؤسسية، ونقل أفضل الممارسات في المجالات التنموية المختلفة، كما أضحت محور ارتكاز ونقطة جاذبة للمؤسسات المحلية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، إضافةً للمؤسسات الإقليمية المتميزة بدول مجلس التعاون الشقيقة، والشرق الأوسط بصورة عامة».

50 سنة

وتابع: «نحن نستشرف الاستعداد للخمسين سنة المقبلة مستنيرين بتوجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة التي تدعو إلى الريادة في كل المجالات، وتصدّر قوائم التنافسية العالمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، رفعاً للكفاءة البشرية لجميع مواطني الدولة، وتعميق الفعالية المؤسسية، وتحقيق السعادة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض دولتنا الحبيبة الغالية».

الدورة الحالية

وقال الفهيم: «شهدت الدورة الثامنة عشرة الحالية للجائزة طفرات هائلة ونقلات نوعية في أعداد المشاركين كماً وكيفاً، حيث بلغت الزيادة من داخل الدولة وخارجها أكثر من 30% مقارنةً بالأعوام السابقة، وأكثر من 50% في الجوائز المحلية والعالمية الشبيهة، وبالنسبة لأعمال التقييم والتحكيم فقد شارك في الدورة الحالية أكثر من 220 مقيماً، نصفهم من مواطني دولة الإمارات، وجاء التشكيل النهائي للهيئة العليا للتحكيم شاملاً لأهم المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية بدءاً ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وجائزة الشارقة للتميز، وجمعية المراجعين الإماراتيين محلياً، والجمعية السعودية للجودة، ومركز الملك عبدالله للتميز بالأردن إقليمياً، والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والهيئة البريطانية للجودة عالمياً».

وفي ختام كلمته، توجه رئيس اللجنة العليا للجائزة بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الحكيمة لدعمهم اللامحدود لهذه الجائزة، ولسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، لحضوره حفل التكريم. وأعلن عن انطلاق الدورة التاسعة عشرة للجائزة، داعياً جميع الراغبين في المشاركة لتسجيل أسمائهم بمكتب الجائزة في غرفة أبوظبي.

وقام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعيد عبدالجليل الفهيم ومحمد ثاني مرشد الرميثي ومحمد هلال المهيري، بتسليم شهادات التكريم للفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز، والتقاط الصور التذكارية.

المنصة الذكية

شهد الحفل إطلاق المنصة الذكية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، التي تم تطويرها أخيراً لتسهيل التواصل الأفقي والرأسي بين فرق التقييم ومكتب الجائزة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي من جهة، وبينها وبين هيئة التحكيم واللجنة العليا للجائزة من جهة أخرى.

وتعتبر هذه المنصة الأولى من نوعها محلياً وإقليمياً، وتستخدم في إدارة برامج الجوائز الشبيهة وذات الصلة بالتميز.

30 %

نسبة الزيادة في عدد المشاركين بالدورة الحالية عن سابقتها.