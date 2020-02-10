مكتوم بن محمد يستقبل عمدة الحي المالي في لندن

المصدر: دبي ■ وام

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، صباح أمس، عمدة الحي المالي في العاصمة البريطانية لندن، اللورد ويليام راسل.

ورحب سموّه باللورد ويليام راسل والوفد المرافق، مؤكداً سموّه على مد جسور التعاون بين مركز دبي المالي العالمي والحي المالي في العاصمة البريطانية لندن، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باستضافة دبي للحدث الأكبر خلال العام الجاري «إكسبو 2020 دبي»، وترسيخ أسس التعاون بين مركز دبي المالي العالمي والحي المالي في لندن بمجال الطاقة النظيفة، ودعم القوانين والأنظمة الخاصة بمجال تكنولوجيا الابتكار المالي.

وأشاد اللورد ويليام بعمق العلاقة بين مركز دبي المالي العالمي والحي المالي في لندن، وبرؤى قيادة دولة الإمارات وتوجهاتهم المستقبلية، وما توفره الإمارات وإمارة دبي من بنية تحتية وإمكانات وتسهيلات لوجستية وحوافز مميزة للشركات والمستثمرين في القطاعات كافة، للارتقاء وتحقيق طموحات الإمارة.