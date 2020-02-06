إضافة 10 آلاف خدمة جديدة في «الهوية الرقمية» العام الجاري

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن 10 آلاف خدمة حكومية جديدة على المستويين الاتحادي والمحلي، ستُضاف إلى الخدمات التي يمكن إنجازها بـ«الهوية الرقمية» خلال عام 2020، لافتة إلى أن عدد الخدمات، التي يتم إنجازها بالهوية الرقمية حتى نهاية 2019، بلغ 5000 خدمة حكومية.

وكشفت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن عدد الأفراد الذين حمّلوا التطبيق الخاص بـ«الهوية الرقمية»، ويستخدمونه حالياً جاوز 200 ألف مستخدم.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أنه يمكن للأفراد انجاز العديد من الخدمات عبر «الهوية الرقمية»، مثل معاملات مراكز «تم» في إمارة ابوظبي، والخدمات الذكية لتطبيقات وزارات: الداخلية، وتطوير البنية التحتية، والتربية والتعليم، والاقتصاد، والطاقة والصناعة، والصحة ووقاية المجتمع، والمالية، والعدل، والموارد البشرية والتوطين، وتنمية المجتمع، والثقافة وتنمية المعرفة، وكذلك هيئة التأمين، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للأسكان، وهيئة الطيران المدني في دبي، ودائرة دبي الذكية، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والهيئة الاتحادية للجمارك، وشركة «اتصالات»، وبنك الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء، والهيئة العامة للمعاشات، ومجموعة بريد الإمارات.

وذكرت «تنظيم الاتصالات» أن مميزات «الهوية الرقمية» مقارنة ببطاقة الهوية العادية، تتمثل في الدخول الموحّد للخدمات الحكومية، وعدم الحاجة إلى تذكر اسم مستخدم وكلمة مرور، لافتة إلى أن «الهوية الرقمية» توفر خاصية التوقيع الرقمي، والتحقق من التوقيع بسهولة.

ولفتت إلى أنه يمكن استبدال «الهوية الرقمية» في كل التعاملات الحكومية، في حالة وجود ربط بين «الهوية الرقمية» وهذه الجهات، طالما أنه لا يوجد قانون أو سياسة تمنع ذلك.

يشار إلى أنه وفقاً لـ«تنظيم الاتصالات»، فإنه يتم إصدار «الهوية الرقمية» عن طريق تحميل الشخص تطبيق الهوية الرقمية على الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم، ومسح بطاقة هوية الإمارات، ومن ثم يدخل الشخص رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

وللحصول على أعلى مستوى أمن للحساب، فإنه يجب زيارة أجهزة التسجيل الذاتي «KIOSK»، للتحقق من البصمة، والحصول على خاصية التوقيع الرقمي عالي الأمان.

وحول أبرز إنجازات التحوّل الرقمي خلال عام 2019، ذكرت «تنظيم الاتصالات» أنها أطلقت في العام الماضي أول نطاق حكومي من حرف واحد في العالم وهو (u.ae)، بغرض تسهيل الوصول إلى البوابة الرسمية لحكومة الدولة عن طريق الحفظ في الذاكرة، مشيرة إلى أن من النتائج المباشرة لهذه الخطوة ارتفاع عدد زوار البوابة إلى ما يزيد على 13 مليون شخص خلال عام 2019.

وأضافت أنها عززت المشاركة الرقمية عن طريق مشروع التعهيد التطوّعي لنحو 17 ألف مستخدم، طلبت منهم الهيئة تقييم محتوى البوابة وموافاتها بملاحظاتهم، وتسليط الضوء على النواقص والأخطاء إن وجدت، مؤكدة نجاح التجربة، إذ تمكنت الهيئة من تطوير محتوى البوابة، وعززت ثقافة المشاركة الرقمية.

كما ازداد عدد المشاركات الإلكترونية على بوابة المشاركة خلال 2019 لتصل إلى 200 مشاركة، مقارنة بنصف هذا العدد في عام 2018.

ولفتت الهيئة إلى أن الإمارات حققت المركز السادس في «مؤشر الخدمات الذكية»، باستبيان الأمم المتحدة الخاص بالحكومات الإلكترونية عام 2018، معربة عن أملها في الوصول إلى المركز الثالث خلال عام 2019 عند إصدار النتائج، وصولاً إلى المركز الأول في التقييم المقبل، تنفيذاً لأجندة «رؤية الإمارات 2021»، بأن تكون الإمارات دولة طليعية على مستوى العالم.

نزوح نحو العالم الافتراضي

اختتمت دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي لأمن المعلومات في دورته الأولى، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، مستعرضة التحولات التي يشهدها العالم، ومنها النزوح الجماعي نحو العالم الافتراضي.

وكان المدير العام للهيئة، حمد عبيد المنصوري، ألقى في اليوم الأول للمنتدى كلمة افتتاحية تحدث فيها عن كيفية معالجة هيئات ومؤسسات الاتصالات لتحديات «الأمن السيبراني»، وما يحتاجه قطاع الأمن السيبراني إلى تطوير لدعم الابتكار في سياق التحوّل الرقمي.

وأكد المنصوري أن «أهمية المنتدى تتجلى من كونه يأتي في لحظة فارقة، إذ يشهد العالم تحولات متلاحقة وتطوّرات في كل المجالات مدعومة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات».

ولفت إلى أن أحد أبرز تلك التحوّلات يتمثل في النزوح الجماعي نحو العالم الافتراضي، إذ يزيد عدد مستخدمي الإنترنت على أربعة مليارات مستخدم، ومثلها تقريباً من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يقترب عدد مستخدمي الهواتف الذكية من ثلاثة مليارات شخص، بكل ما يعني ذلك من تدفق هائل للبيانات في كل اتجاه. الرياض - وام