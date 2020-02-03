حظر الهدايا على أعضاء مجالس إدارات شركات المساهمة العامة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث أكد الدليل ضرورة إجراء تقييم سنوي لأداء أعضاء مجالس إدارة، فضلا عن عدم جواز قبول الهدايا.

ووفقا للدليل، فإن هذا لايمنع قبول الأشياء ذات القيمة الرمزية أو البسيطة بقيمة 500 درهم أو أقل أو الترفيه ذي القيمة الرمزية أو البسيطة مما لا يتصل بأي معاملة خاصة أو نشاط خاص للشركة.

وأوضح الدليل أن النظام الأساسي للشركة يحدد طريقة تكوين مجلس الإدارة، وعدد أعضائه ومدة العضوية، على أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 20% من تشكيل مجلس الإدارة.

وتفصيلا، أصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان المنصوري، قراراً بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الذي يوفر إطاراً لازما لتنظيم شؤون الشركات على أن يجري العمل به خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن الدليل بندا ينص على ضرورة إجراء مجلس الإدارة تقييماً سنوياً لأدائه وأداء أعضائه ولجانه للوقوف على سبل تعزيز فعاليته، وذلك إما من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت أو بواسطة رئيس مجلس الإدارة بدعم من أمين سر مجلس الإدارة حسب الحاجة إلى ذلك، وكما يجوز في حالة الاقتضاء دعوة استشاريين مستقلين لمساعدة مجلس الإدارة في هذه العملية.

وتطرق الدليل إلى تلقي أعضاء مجلس الإدارة للهدايا، موضحا أنه يمكن أن يترتب على قبول الهدايا أو المجاملات الأخرى من الأشخاص أو الهيئات وقوع تعارض أو ازدواجية مصالح عندما يقوم الطرف الذي يقدم هذه الهدية/ المجاملة بذلك في ظروف قد يُستنتج أن هذا التصرف كان بهدف التأثير على أو يُحتمل أن يؤثر على عضو المجلس في أدائه لمهامه.