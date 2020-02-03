تطبيق مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في 18 حالة استخدام

المصدر: دبي - وام

أعلنت دائرة دبي الذكية عن تطبيق واستخدام «مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» في 18 حالة استخدام بإمارة دبي، منها 15 حالة استخدام لمبادرات خاصة بهيئة الطرق والمواصلات، وثلاث حالات استخدام طوّرها مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لدائرة دبي الذكية مع كل من هيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة الصحة ودائرة جمارك دبي.

وكانت «دبي الذكية» أطلقت منظومة المبادئ والإرشادات بهدف الارتقاء بالخدمات الحكومية، وتعزيز فرص تبنيها لحلول الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم مجموعة كبيرة من الإرشادات لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تعزّز من تحقيق قيم العدالة والشفافية والمساءلة لدى الأفراد والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي في دبي.

وقالت المدير العام لدائرة دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، إن «الذكاء الاصطناعي يكتسب زخماً متزايداً في جميع أنحاء العالم، إذ تتنبأ دراسات موثوقة بأن القطاع يمكن أن يسهم بمبلغ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي خلال عام 2030».

وأضافت أن «دولة الإمارات تقود منذ مدة طويلة المنطقة ومعظم الدول في عملية تبني الذكاء الاصطناعي بدءاً من تعيين وزير للذكاء الاصطناعي، ومروراً بإطلاق استراتيجية وطنية طموحة لهذا القطاع الحيوي».

وأكدت أهمية «مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» التي توفر أداة تقييم ذاتي ومبادئ توجيهية واضحة بشأن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي بشكل يمنع استخدام نهج مجزأ في الأخلاقيات.

من جانبه، قال مساعد مدير عام دائرة دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، إن الذكاء الاصطناعي تطوّر بشكل كبير ليشكل قطاعاً منفصلاً خاصاً به في ظل وجود اهتمام ونمو مذهل له، ومع توسع شبكة خدمات المؤسسة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي والانتشار الواسع لهذه التقنية المتخصصة أصبح من المهم وجود مبادئ لتنظيم وتوجيه القطاع.