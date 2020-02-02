مخاطر وعوائد الاستثمار

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تعتبر معرفة الأسس المحاسبية والحسابية مسألة ضرورية للتخطيط المالي ووضع الميزانية، إذ يمكن للقصور في المعرفة المالية، أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مبنية على المعلومات الكافية أو المناسبة، ما قد يؤدي بدوره إلى التعامل بشكل خاطئ مع المدخرات أو الوقوع في الدين. وتساعد معرفة الأسس المالية على اتخاذ القرارات المناسبة التي تساعد على الادخار وتعزيز الثروات، وفقاً لاتحاد مصارف الإمارات.

وفي إطار التعرف إلى المخاطر والعوائد، فمن الأفضل تكوين محفظة استثمارية متزنة تتمتع بمخاطر متفاوتة، يمكن للأصول ذات المخاطر العُليا مثل الأسهم، أن توّلد درجة أكبر من العوائد إلا أنها قد تكون عرضة بشكل كبير للتقلبات الاقتصادية وتقلبات السوق، ما يؤدي إلى خسارتها نسبة كبيرة من قيمتها. أمّا الأصول ذات المستوى المنخفض من المخاطر مثل العقارات أو أدوات سوق الدين، فتقدّم درجة أقل من العوائد وتتحمّل نسبةً أقل من مخاطر السوق. يتعيّن إدراك كيفية عمل كل من هذه الأصول، وأن يرتبط اختيار الأصول التي سيتم الاستثمار فيها بالمركز المالي للفرد، وقدرته على تحمّل المخاطر المحتملة.