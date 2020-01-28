2.6 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية

المصدر: أبوظبي ــ وام

نجحت أسواق المال في الإغلاق على المربع الأخضر، على الرغم من حالة التقلب التي سيطرت على حركة المؤشرات خلال تعاملات اليوم، وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 2.6 مليار درهم في ختام الجلسة.

وجاء الدعم الأكبر للأسواق من أسهم بعض الشركات القيادية التي أعلنت عن أداء مالي جيد، وتوصيات بتوزيعات مجزية عن العام الماضي، ما شجع على شراء أسهمها.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 15.60 درهم، في حين قاد سهم بنك دبي الإسلامي الدعم في سوق دبي المالي بالغاً 5.70 دراهم.

وفي الحصيلة النهائية، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية الى مستوى 5178 نقطة بزيادة نسبتها 0.21 %، فيما صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 2792 نقطة بنمو نسبته 0.13% مقارنة مع الجلسة السابقة.

وعلى مستوى السيولة، فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 300 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 150 مليون سهم نفذت من خلال 3475 صفقة.

