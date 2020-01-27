«اقرب كافيه».. علامة تجارية محلية بأيادٍ إماراتية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي بأن 10 من حاملي رخصة «تاجر» يشاركون بعرض منتجاتهم في «اقرب كافيه»، فرع دبي، الذي يعد أول علامة تجارية (براند) ومشروع محلي يقام بمجهود شباب إماراتيين، ويوفر منصة لتعزيز عرض منتجات أصحاب رخصة «تاجر».

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على تقديم حلول مبتكرة لدعم مشاركة أصحاب المشروعات التجارية الناشئة، التي تدار من مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية، والإسهام بتلك المشروعات التي تعد دفعة قوية لتعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني.

وقال مدير أول قسم التوعية بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أحمد الشاعر: «إننا نعمل على دعم مشروعات الشباب من أصحاب رخصة (تاجر)، والنهوض بهم نحو توسيع أعمالهم في الأسواق المحلية، حيث تعد إمارة دبي المنصة المثالية لجميع أنواع الشركات، لاسيما الناشئة منها، والراغبة في الانطلاق وتحقيق مشروعاتها التوسعية بقطاع الأعمال».

وأضاف أن «هناك العديد من الشباب لديهم أفكار مبتكرة قابلة للتطبيق، ورغبة في تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، ومنهم من يحتاج إلى التوسع والنمو»، مشيراً إلى أن «فريق رخصة (تاجر) يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مشروعات الشباب المواطنين وتحويل مشروعاتهم إلى مستقبلية ناجحة تلعب دوراً مهماً في نمو اقتصاد الوطن المستدام».

وأكد الشاعر أن «اقرب كافيه» مشروع إماراتي يقام 100% بمجهود شباب مواطنين، هم: فهد الشحي (المؤسس وصاحب الفكرة)، ومحمد الحوسني (شريك مؤسس)، وخليفة الرمسي (شريك) وعبدالعزيز الحوسني (شريك)».

وأوضح أن المشروع يهدف إلى توفير محطة في كل مدينة بالدولة لدعم الشباب، ومن ثم منصة إلكترونية وموقع وتطبيق ذكي لفتح المجال بطريقة أكبر وخدمات أكبر من جميع النواحي»، لافتاً إلى أن «(اقرب كافيه) يتيح عرض الحلويات والموالح والقهوة المختصة في مكان واحد، إضافة إلى مختلف أنواع الحلويات والشوكولاتة من صنع الشباب المواطنين».

المشروعات المشاركة في «اقرب كافيه»

تضم قائمة المشروعات المشاركة في «اقرب كافيه»، مشروع «جاستو» لتحضير الحلويات والسكاكر، الذي يشمل تحضير أنواع الحلويات الشرقية والأوروبية والكعك، والسكاكر بأنواعها، وتقديمها للجمهور للاستهلاك الفوري، إضافة إلى مشروع «جلوكوز» لتحضير الوجبات الخفيفة، فضلاً عن مشروع «بثيثة الريم» الذي يعد من المشروعات الوطنية الرائدة في عمل الحلويات الشعبية، خصوصاً الحلويات المعتمدة على التمور، لاسيما البثيثة بشكلها التقليدي المعروف.

وتضم القائمة أيضاً مشروع «ديشوكولا الحلويات»، لتحضير جميع أنواع الحلويات الشعبية والحلويات الأخرى، فضلاً عن بعض المشروبات الخفيفة كالشاي والمرطبات.

وتشمل القائمة أيضاً مشروع «لاموري بوتيك» لتحضير أنواع الفطائر والمعجنات، وبيعها للمستهلك غير مطهية، بحيث يمكن حفظها وطهيها بمعرفة المستهلك، علاوة على تحضير أنواع الحلويات الشرقية أو الأوروبية والكعك والسكاكر والمشروبات الخفيفة كالشاي والمرطبات.

ومن المشروعات الأخرى، هناك مشروع «نقوة» للحلويات الباردة، مثل «الترايفل» و«الجوكلت فوندانت»، وحلا الشعيرية و«كيكة الحليب»، وغيرها من المنتجات التي يكثر عليها الطلب كقرص العقيلي.

وتضم قائمة مشروعات «اقرب كافيه» أيضاً «كاف كاف» و«سوفتي كوكيز» و«تريت إيه إي»، وسكر يامي للكوكيز والكيك.