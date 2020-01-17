شاب يعرض 12 مليار كلمة سر مسروقة للبيع عبر الإنترنت

المصدر: أمستردام - د. ب. أ

اعتقلت الشرطة الهولندية شابا يبلغ من العمر 22 عاما، تردد أنه عرض للبيع 12 مليون كلمة سر ورمز وصول، مسروقين، عبر الإنترنت.

وقالت شرطة مدينة أرنهم في بيان امس إنه يمكن تحميل البيانات مقابل مبلغ من المال. ولم تكشف الشرطة عن نوعية البيانات، أو المتضررين، وقالت إن التحقيقات لاتزال جارية.

وتعاون محققو هولندا عن كثب مع السلطات الألمانية والأميركية والبريطانية، في هذه القضية.

وعقب تلقي إشارة من زملاء في بريطانيا، تمكن خبراء جرائم الإنترنت في هولندا من تعقب المشتبه به في شرق البلاد.

وقالت الشرطة إن السلطات صادرت أجهزة متخصصة خلال تفتيش شقتين. وباستخدام هذه الأجهزة صارت البيانات متاحة عبر الموقع الإلكتروني "وي ليك إنفو".

وفي إطار التحقيقات، جرى اعتقال شاب آخر يبلغ من العمر 22 عاما، أيضا، في أيرلندا الشمالية.

وفي هذه الأثناء، قام مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (اف بي آي) بحجب الموقع.

