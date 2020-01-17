دعاوى «دريك آند سكل» ضد الطبري وراء توقيفه في الأردن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» خبر القبض على رئيسها التنفيذي السابق، خلدون الطبري، في مطار الملكة علياء بالأردن.

وأشارت الشركة، في بيان إلى سوق دبي المالي، أمس، إلى أن توقيف الرئيس التنفيذي السابق لها، خلدون الطبري، من قبل السلطات الأردنية جاء بناء على نشرة حمراء صادرة من «الإنتربول» بموجب الدعاوى المرفوعة ضده من قبل الشركة في الإمارات.

وقالت الشركة، إن السلطات المختصة في الأردن تقوم حالياً بالتحقيق معه في التهم الموجهة إليه.

وكانت السلطات الأردنية أوقفت الطبري في مطار الملكة علياء خلال مغادرته من الأردن إلى المملكة المتحدة. وجاء التوقيف تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة عن «الإنتربول» الدولي في السابع يناير الجاري، بموجب 15 شكوى جزائية مرفوعة ضده من قبل الشركة لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي.

وقامت السلطات القضائية والأمنية في الأردن بإجراء المقتضى القانوني بحق الطبري، وأخلت سبيله بموجب كفالة، بعد أن تم الحجز على جواز سفره الأردني ومنعه من السفر.

وتتابع السلطات القضائية المختصة في الأردن النظر في التهم الموجهة إلى الطبري، حيث طلبت إرسال ملفات القضية للمراجعة في غضون 60 يوماً.

وتم تعليق أسهم الشركة في سوق دبي منذ نوفمبر 2018 وحتى الآن، بعد الكشف عن خسائر جسيمة وشبهات احتيال وفساد. وقد واجهت عمليات تصفية في الهند وعُمان.

وسجلت «دريك آند سكل» خسائر متراكمة بقيمة 5.1 مليارات درهم بنهاية 2018، تمثل خمسة أضعاف رأس المال البالغ 1.07 مليار درهم، ولم تعلن عن أي نتائج لعام 2019 حتى الآن.

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شكوى مرفوعة ضد الطبري من قبل الشركة لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي.