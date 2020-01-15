3 اتفاقات لرصد الطاقة الجيوحرارية والمياه في الإمارات

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة، الدكتور مطر النيادي، إن الوزارة وقّعت خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، أمس، ثلاثة اتفاقات، لإجراء دراسات مبدئية تستكشف إمكانية وجود طاقة جيوحرارية داخل دولة الإمارات، مصدراً من مصادر الطاقة النظيفة.

وأوضح أن الطاقة الجيوحرارية عبارة عن حرارة نابعة من الأرض تساعد في توليد الكهرباء، لافتاً إلى أن إثبات وجود مثل هذا النوع من الحرارة يتبعه مزيد من الدراسات المتعمقة، لتكوين رؤية واضحة قبل الاستثمار فيها.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أنه ضمن استراتيجية الحرص على توفير مصادر للمياه والأمن المائي، فقد وقعت الوزارة اتفاقية لإجراء دراسة لوضع خريطة هيدرولوجية لدولة الإمارات، توضح حجم ومناطق وجود المياه في الدولة، سواء كانت سطحية أو جوفية.

ولفت النيادي إلى توقيع اتفاقية لإجراء دراسة لعمل منصة مائية شاملة لدولة الإمارات، تساعد صاحب القرار والجهات المرتبط عملها بالمياه، على معرفة وجود أماكن المياه على مستوى الدولة.

وأكد أنه تم الاتفاق على الانتهاء من الدراسات خلال العام الجاري، وبناء على النتائج التي تصل إليها يتقرر البدء في دراسات ميدانية شاملة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.