«دبي الذكية» تطلق تطبيقاً يتيح للموردين إجراء معاملاتهم عبر الهاتف

المصدر: دبي - وام

أطلقت دائرة دبي الذكية تطبيق «المورد الذكي»، على الهواتف العاملة بنظامي التشغيل «آي أو إس» و«أندرويد»، بحيث يتمكن الموردون من إجراء مختلف معاملاتهم عبر هواتفهم الذكية من أي مكان وفي أي وقت، بما فيها الاطلاع على مستندات المناقصات وعمليات إنشاء الفواتير، وتقديم العروض والمقترحات وتسديد الدفعات، وغيرها من الخدمات.

وأعلنت «دبي الذكية» عن تطوير خدمة «المورد الذكي»، التي توفر للموردين المسجلين ضمن «نظم تخطيط الموارد الحكومية»، إمكانية الوصول إلى البيانات والعقود والمناقصات والمعاملات المالية، الخاصة بأكثر من 50 جهة حكومية في دبي، من خلال موقع إلكتروني موحد.

وأوضحت أنه من خلال التطبيق الجديد لا يحتاج الأفراد إلى كلمة مرور واسم مستخدم للاطلاع على المناقصات المطروحة، حيث إنه في حال الرغبة في التقديم للمناقصات يتم التسجيل وإدخال الأوراق المطلوبة عبر التطبيق، وستُعتمد من قبل الجهات الحكومية المعنية، ليتم بعدها تزويد المورّد باسم مستخدم وكلمة مرور تؤهله للدخول والتقديم على المناقصات التي يرغب فيها.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه، حرص «دبي الذكية» على توحيد الخدمات في إمارة دبي، من خلال تطوير منصة موحدة ومؤتمتة بشكل كامل، تتيح الشراكة والعمل بسلاسة وسهولة بين الجهات الحكومية وكل شركائها، سواء من الأفراد أو الشركات أو الموردين، سعياً نحو تحقيق هدفها الأسمى في جعل دبي أسعد وأذكى مدينة على وجه الأرض.

وقال لوتاه إن إطلاق «دبي الذكية» مبادرات وخدمات نوعية، ضمن مسيرة أتمتة العمل الحكومي في إمارة دبي، يعزز دورها خلال «عام الاستعداد للخمسين» بشكل يضمن تسريع إنجازات التحول الذكي الكامل لحكومة دبي، والتطبيق الأمثل لـ«استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

وأشار إلى أن تطبيق «المورد الذكي» يضيف مزيداً من الحلول الذكية لموظفي ومتعاملي حكومة دبي، ويرسخ أسلوباً مبتكراً لأداء العمل، يعتمد على منصة موحدة وشاملة وتتميز بالكفاءة والسهولة، وتدعم التخلص التدريجي من المعاملات الورقية.

خدمات أخرى

تتيح خدمات تطبيق «المورد الذكي» دفع رسوم المناقصات، إن وجدت، إلى جانب تقديم الفواتير للجهات الحكومية بشكل يوفر نحو 40% من الوقت المستهلك للانتهاء من الفواتير عادة. كما يقدم «المورد الذكي» لوحة تفاعلية تظهر للمورد الإحصاءات المهمة الخاصة به، وحجم الأعمال التي قام بها مع الجهات الحكومية، وكل العقود الخاصة به.

كذلك يسمح التطبيق للموردين بمتابعة تفاصيل الفواتير والعقود، والتقديم على إشعار تسليم الخدمات، فضلاً عن إمكانية التوقيع الإلكتروني على مستندات تسليم الخدمات والأصناف.