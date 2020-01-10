90.7 مليار درهم رصيد القروض الشخصية للأعمال نهاية سبتمبر

المصدر: أبوظبي - وام

زادت البنوك العاملة في الدولة من حجم قروضها الشخصية الموجهة لتمويل الأعمال، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، الأمر الذي رفع من إجمالي رصيد هذا النوع من التمويل إلى 90.7 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي، زيادة قيمة القروض الشخصية المخصصة للأعمال بمقدار 4.3 مليارات درهم، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2019، مقارنة مع نهاية عام 2018 التي وصل فيها إجمالي الرصيد إلى نحو 86.4 مليار درهم.

ويشكل التمويل الشخصي للأعمال نحو 5.7% من إجمالي رصيد التسهيلات المالية المقدمة لجميع الأنشطة الاقتصادية، البالغ 1.565 تريليون درهم، مع نهاية شهر سبتمبر 2019.

ويعد الارتفاع المتواصل للقروض الشخصية للأعمال مؤشراً إلى استمرار نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر المستفيد الأول من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك، للقطاع الذي يحظى بدعم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، نظراً إلى دوره الكبير في دعم الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن اجمالي الزيادة في رصيد القروض الشخصية للأعمال، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، يشكل ما نسبته 67% من إجمالي ما قدمته البنوك طيلة العام 2018 للقطاع، وذلك وفق ما أظهرته إحصاءات المصرف المركزي.

- الارتفاع المتواصل لقروض الأعمال يعد مؤشراً إلى استمرار نشاط المشروعات الصغيرة.